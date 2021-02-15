CHP’de deprem! 2 Milletvekili daha istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) istifa depremleri devam ediyor.
İlk olarak CHP milletvekillerinden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel’in istifalarını duyurması sonrası flaş bir gelişme yaşandı ve bu kez de iki eski CHP milletvekili istifa ettiklerini duyurdu.
Partinin 26’ncı dönem Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22’nci dönem İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, CHP’den istifa ederek Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği öğrenilirken eski milletvekillerinin istifalarını e-devlet üzerinden bildirdiği kaydedildi.
https://www.inthaber.com/chpde-deprem-2-milletvekili-daha-istifa-etti/