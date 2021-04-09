CHP lideri Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı ortak karar alırsa cumhurbaşkanı adayı olurum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinlemeyeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlementer sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum" ifadelerini kullandı.

"İŞSİZ VARSA ONA İŞ BULACAĞIM"

"CHP, iktidara gelirse ne yapacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bir evde işsiz varsa ben ona iş bulacağım. 'Alevisi, sünnisi, başı açık ya da başı kapalı olan diye ayırt etmeden refah içinde yaşamasını sağlayacağım. Emekliye iki maaş vereceğiz' dedim. Karşı çıktılar. Ne oldu verdiler? Asgari ücreti yükselteceğiz dedik. Yükselttiler. Demek ki oluyor. 138 bin öğretmen açığımız var, sağlıkçı açığımız var neden atanmıyor?" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Erken seçim çağrılarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım" dedi.