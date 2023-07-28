CHP'li Tanal ve Başarır, Akbelen'de çevrecilerle tartıştı: Sen AKP'nin provokatörüsün

Çevrecilerin direnişine destek vermek için Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen'e giden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşlarla tartıştı. Tanal, bir vatandaşın, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" tepkisine, "AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP'nin provokatörüsün" diye yanıt verdi. Başarır ise bir kişiye, "Bana bağırma" diyerek parmak salladı.

Çevrecilerin eylemine destek vermek için Akbelen'e giden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşlarla tartıştı. Tanal, bir vatandaşın, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" tepkisine, "AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP'nin provokatörüsün" sözleriyle yanıt verdi. "Bana bağırma" diyerek parmak salladı.

CHP'NİN AKBELEN ZİYARETİ TARTIŞMALARLA GEÇTİ

Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmesi çalışmasına yönelik protestolar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çevrecilere destek vermek için Akbelen'e gitti.

"SEN AKP'NİN PROVOKATÖRÜSÜN"

Çevreciler, Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesip yumruklarken, gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu, "Arabaya değil, barikata" sloganları eşliği ağaçların kesildiği maden sahasına giderken, vatandaşlar ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında tartışma çıktı. Bir vatandaş, Tanal'a, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" diye tepki gösterdi. Tanal ise vatandaşa, "AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP'nin provokatörüsün" sözleriyle yanıt verdi.

"BANA BAĞIRMA" DEYİP" PARMAK SALLADI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da kendisine tepki gösteren bir vatandaşa parmak sallayarak, "Bana bağırma" dedi. Hem Tanal hem de Başarır'a sosyal medyada tepki yağdı.

TANAL: TATSIZ BİR HADİSE YAŞADIK

Yaşananların ardından Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Tanal, şunları söyledi: "Bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı'nda tatsız bir hadise yaşadık. Şöyle ki: Yetkililerle, jandarmayla görüşerek, demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık. Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken "Hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır" şeklinde değerlendirmede bulundum.

"BİRTAKIM SİYASİ OLUŞUMLARIN MENSUPLARI BANA SATAŞTI"

İktidarın, özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım. Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen'de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, "asker ve polis savunuculuğu yaptığım" yönünde bana sataşmada bulundu. Sosyal medyada "CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan, Akbelen'de kendisini eleştiren vatandaşa: 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP'nin provokatörüsün.' başlığıyla paylaşılan videonun perde arkası bundan ibarettir."