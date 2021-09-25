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CHP'den yasa teklifi: En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin

CHP'den yasa teklifi: En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin CHP hazırladığı yasa teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi.

CHP'den yasa teklifi: En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin
25 Eylül 2021 Cumartesi 12:03

CHP hazırladığı yasa teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün hazırlayarak Meclis'e sunduğu teklifinde, en düşük emekli aylığının bin 500 lira olduğuna dikkat çekerek, “Bu tutar emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerine yetmekten oldukça uzaktır ve 2 bin 825 lira olan asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır” dedi. Gök, emekliler için hazırladığı kanun teklifi ile ilgili SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

3 BİN TL OLACAKTI

“AK Parti, toplumun bütün korumasız kesimlerini mağdur etti. Bu iktidar hem emekli olmak için çalışma süresini artırdı, hem de emeklilik yaşını yükseltti, maaş bağlama oranlarını da düşürdü. Eski sistem uygulansa bugün en düşük emekli aylığı 3 bin lira civarında olacaktı. Şimdi 13 milyon emeklinin 8 milyonu asgari ücretin altında aylık alıyor.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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