CHP'de skandallar bitmiyor! Cinsel tacize 'kişisel veri' kalkanı

CHP Muğla İl Başkanlığı’nda yaşanan taciz sonrası, kamera kayıtları, “kişisel veri gizliliği gerekçesiyle” mağdura verilmedi. Belediyeden gelen 3 kişilik teknik ekibin, kamera kayıtlarıyla oynayıp oynamadığı araştırılıyor

Muğla CHP İl Başkanlığı binasında yaşanan taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. İl Başkanlığında sekreterlik yapan bir çocuk annesi 35 yaşındaki A.E.'nin parti binasında tacize uğramasıyla ilgili mağdur ve sanıkların ifadeleri alınırken, A.E.'nin tacizin delili olarak il başkanlığından kamera kayıtlarını istedi.



Ancak CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun 'Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamına girmesi nedeniyle A.E.'ye verilemeyeceğini yazılı olarak bildirdik' dediği öğrenildi. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte ise CHP'li Menteşe Belediyesi'nden gelen teknik ekibin kamera kayıtlarını kurcaladıkları ortaya çıktı.



TACİZCİSİ İLE BARIŞTIRMIŞ



CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ifadesinde, İl Başkanlığı'na geldiği 7 Ağustos'ta sekreteri A.E.'nin suratının asık olması nedeniyle makamına çağırdığını söyledi. A.E'nin kendisine yaşadığı taciz olayını anlattığını söyleyen Zeybekoğlu, 'Bunun üzerine Mehmet A.'yı çağırıp yüzleştirmek istediğimi, bunu kabul edip etmediğini sordum.



A.E. bunu kabul ettiğinden Mehmet A.'yi makamıma çağırdım' dedi. Makamında ikiliyi barıştırdığını aktaran Zeybekoğlu, bu duruma Kadın Kolları İl Başkanı Aysun Korkut'un da şahit olduğunu ifade etti.



A.E.'nin, su sebili önünde eğildiği sırada yaşadığı cinsel taciz olayının yaşandığı güne ait kamera kayıtlarını İl Başkanlığından talep ettiği ortaya çıkarken, Zeybekoğlu ifadesinde A.E.'nin görüntüleri talep ettiği, ancak kendisine 'kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında verilemeyeceğini yazılı olarak bildirdik' dediği yer aldı.



CİHAZI GÖTÜRDÜLER



Mağdur A.E.'nin adli makamlara başvurmasıyla birlikte CHP'li Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını, parti binası dışına çıkartıp aynı gün geri getirdiği ortaya çıktı.

A.E., kamera kayıtlarının akıbetinin savcılık tarafından atanacak adli bilirkişiler tarafından incelenmesini ve olayın netliğe kavuşturulmasını talep etti.



PARTİ BİNASINDAYMIŞ



Mağdur kadını taciz eden Mehmet A. ise 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadede olayın yaşandığı saat diliminde İl Başkanı'nın da parti binasında olduğunu belirterek, 'İl Başkanımız Adem Zeybekoğlu'nun odasında yanımda bulunan İl Başkan Yardımcısı Musa Eraslan, Erol Kömürcü ile dördümüz çay içiyorduk. A.E. de holde su sebilinin önündeydi' dedi.



TACİZ ETTİ, KORUDU, SUSTU



CHP Muğla il teşkilatında parti delegesi olarak çalışan Mehmet A. il binasında parti sekreteri A.E.'yi taciz etti. Mağdur kadın olayı İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'na anlattı. İl Başkanı ise hukuki işlem yapması gerekirken tacizciyi yanına çağırıp barıştırdı. Parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm yaşanan skandala karşı sessizliğini korumaya devam ediyor.