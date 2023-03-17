CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi

14 Mayıs seçimleri öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken, milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri ise görevlerinden istifa etti. Kulislerde yer alan habere göre CHP'li Kırklareli ve Ardahan belediye başkanları da aday adaylığı için istifa etme kararı aldı. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu istifaları veto ettiği öğrenildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi hareketli günler yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

2 BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINA İZİN VERİLMEDİ

Seçime 2 aydan az bir süre kalırken, partilerde adaylık başvuruları ise devam ediyor. Seçim takvimi kapsamında istifa için son tarih olan 16 Mart'ta istifalar art arda geldi. CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de milletvekili aday adayı olmak için istifa etmek istediği öne sürüldü. Ancak kulislerde konuşulanlara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu istifa taleplerini veto etti.

ADAY OLMAK İÇİN GÖREVLERİNİ BIRAKTILAR

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan da 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Kızılay'ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için İBB'deki Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Maltepe Meclis üyeliği görevlerini bıraktı.