CHP'de Genel Başkanlık için adı geçen Şok İsimler

CHP'de Genel Başkanlık için adı geçen Şok İsimler

CHP'de kulisler hareketlilik söz konusu . Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken 5 isim var.

Adaylar arası çalışmalar başlamış durumda..

5 ADAY HAZIR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna gözü olan isimlerin önünde Muharrem İnce .

Öncesinde Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık için hazılığında olan İnce, koltuğu ele geçirememişti.

Muharrem İnce'nin yanı sıra partinin politikalarını sevmeyen 4 isim daha nabız yoklama çabaları içerisinde bu isimler : İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar, Umut Oran

BİRLİKTE HAREKET EDELİM TOPLANTISI

Parti kaynaklarından basına sızan beyanlarca ; Kılıçdaroğlu'na bir görüşe karşı duran isimler toplanmaya başladı kendisi tek aday olarak kurultaya gidebilir.

Bu nedenle Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke ve Muharrem İnce'nin özel bir görüşme gerçekleştirdiği ulaşan flaş gelişme arasında

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