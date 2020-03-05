Büyük Buluşma Sona Erdi !

Büyük Buluşma Sona Erdi !

Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

Suriye'de Türk askerine karşı yapılan hain kalleş saldırılar sonrası, Türkiye ve Rusya arasında ipler iyice gerilmiş , yeni bir yön bulma haritası için adım atılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le gerçekleştireceği zirve için, özel uçak "TC-TUR" ile bugün öglen saatleri gibi Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da nihayet büyük buluşmayı yaptılar.

22 Ekim 2019 tarihli “Soçi Mutabakatları”nın sona eren mühim zirveyi yapacaklar. Türkiye masada “ateşkes” için duracak ve rejimin bitirilmesi çağrısında bulunacak

ERDOĞAN PUTİN ZİRVESİ BİTTİ

İki liderin gerçekleştirmiş olduğu zirve sonlandırıldı. Bu mühim içerikli görüşme 2 saat 40 dakikayı buldu .

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE BAŞLANDI

Erdoğan-Putin bugün öğleden sonra bitti ardından da hemen heyetler arası görüşmeye geçildi bu görüşmedede mühim konular vardı

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İş bu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer.

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