Başkan Recep Tayyip Erdoğan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e Ak Parti Rozetini Taktı, Kayseri'nin İncesu ilçesi İyi Partiden Belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek İyi Partiden İstifa Ederek Ak Partiye Geçiş Yapmıştı, 14 Ocak Ak Parti grup toplantısında BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan Mustafa İlmek'e Hoşgeldin Diyerek Ak Parti Rozetini Taktı Detaylar Haberde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e Ak Parti Rozetini Taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e Ak Parti Rozetini Taktı, Kayseri'nin İncesu ilçesi İyi Partiden Belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek İyi Partiden İstifa Ederek Ak Partiye Geçiş Yapmıştı, 14 Ocak Ak Parti grup toplantısında BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan Mustafa İlmek'e Hoşgeldin Diyerek Ak Parti Rozetini Taktı Detaylar Haberde...

İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek ve Büyükşehir Meclis Üyemiz Fatih Kızılışık ile birlikte Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantımızda Cumhurbaşkanımızın Mustafa İlmek Başkanımıza takdim edeceği rozet merasimi ile alakalı basın açıklamasında bulunduk.

Başkan İlmek'e Rozeti Cumhurbaşkanı Takacak



Yarın yani 14.01.2019 günü İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e rozeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği belirtildi.

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu sosyal medya ve basın açıklamasında ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantımızda Cumhurbaşkanımız, Mustafa İlmek Başkanımıza Ak Parti'ye geçişinden dolayı yapılacak merasimle rozet takacak '' dedi.

Başkan İlmek'in Ankara'ya Büyükşehir Meclis Üyesi Fatih Kızılışık ile birlikte gideceği de belirtildi.

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