Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun talepleri 6'lı ittifakta olay çıkardı

Cumhur İttifakı'na karşı kurulan 6 partinin ittifakında çıkan son kavgayı Can Ataklı anlattı.

Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor..

2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket etme kararı aldı.

2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarının yanı sıra görev taleplerinin de gelmesi ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN İSTEKLERİ

Son olarak, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı ittifak içindeki krizle ilgili açıklama yaptı.

Masada liderler arasında yaşanan kavgaları anlatan Ataklı; DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşit temsilcilik istediğini duyurdu.

"HERKES HADDİNİ BİLMELİ"

Ancak bu talepler karşısında sinirlenen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun "oyunuz kadar konuşun" imasında bulunduğunu belirten Ataklı, olayın perde arkasını şu ifadelerle anlattı.

"Davutoğlu son toplantıda 'Biz burada 6 kişiyiz burada temsili adalet olmalı diyor. Nedir temsili adalet; CHP neyse İyi Parti neyse ben de aynısı olacağım.' Onun üzerine Temel Karamollaoğlu devreye girerek, herkes haddini bilmeli diyor. Bunun üzerine Davutoğlu üsteleyince Karamollaoğlu tekrar sözünü kesiyor.

Daha sonra Ali Babacan da 'Madem birlikteyiz ben de Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum' diyor. Karamollaoğlu da mealen; 'Ufacık partileriz herkes yerini bilmeli' diyerek tekrar devreye giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunlara hiç ses çıkarmıyor."