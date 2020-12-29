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Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi

Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu. Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu.

Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi
29 Aralık 2020 Salı 17:20

 Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi

 Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi  Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu.

Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde, Babacan'ın karşısına genel başkanlık için aday çıkmadı.

Ali Babacan, 523 delegeden 515'nin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Seçimde, 8 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

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