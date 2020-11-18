Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadelerinin ardından Çakıcı, bir açıklama daha yaptı.

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun Dedi Ortalık Baya karıştı!

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadelerinin ardından Çakıcı, bir açıklama daha yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kullandığı “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp, düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” ifadelerinin ardından Alaattin Çakıcı bir açıklama ile cevap vermişti.

Çakıcı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na karşı "Fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım.", "Vatan hainleri ile Devlet Bahçeli'yi aynı potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından Kılıçdaroğlu da "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez." açıklamasında bulunarak Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU VE AVANESİNE"

Bu gelişmelerin ardından Çakıcı bu kez, "Kılıçdaroğlu ve avanesine" ifadeleriyle başlayan bir açıklama kaleme aldı.

Çakıcı'nın açıklaması şöyle;

"Sizler yıllardır devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Demin basın açıklamanı izledim. 'Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez' ifadesini kullanıyorsun.

"SEN KURT İLE ÇAKALI KARIŞTIRIYORSUN"

Be dilinin ayarı olmayan bre gafil. Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sen ve avanelerine sesleniyorum.

Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene.

Soruyorum; sende ve avanende o yürek var mı? Kuva-i Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuva-i Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuva-i Milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez.

"SENDE OLSA OLSA BÖLÜCÜLÜK RUHU VARDIR"

Hadi oradan gafil. Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır. Be devlet düşmanı. Sakın Atatürk'ü ağzına alma. O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme. 83 milyon seni iyi tanıyor. Sayın Bahçeli'yi ağzına alma. Sen onun koç yumurtası bile olamazsın."