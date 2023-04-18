Akşener, iddialarıyla gündemi sarsan Muhammed Yakut'un videosunu izledikten sonra ant içti

Siyasiler dahil birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut'un videosunu tesadüfen izlediğini belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Muhammed Yakut'un sözlerinden gördüğüm kadarıyla kendi günahlarını, kendi hırsızlıklarını, kendi adaletsizliklerini, kendi acımasızlıklarını ve kendi hayasızlıklarını örtmek için bu kadar gürültü çıkarmışlar. Dünden itibaren, ant olsun ki Allah şahidimdir; derim soyuluncaya kadar çalışacağım" dedi.

Son dönemlerde sosyal medyadan yayınladığı videolar adından söz ettiren Muhammed Yakut isimli kişinin iddiaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"DOĞRUYSA SOKAKTA GEZEMEZLER"

Dün akşam saatlerinde videoyu tesadüfen izlediğini ifade eden Akşener, "Muhtemelen bir çoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duydum Pırlanta Konutları, sitesi… Şehrazat Sitesi… Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Ne olmuş biliyor musunuz? Hz. Adem kıssasına göre harama el uzattığın dakikada edep yerlerin açılır. Edep yerlerinin açıldığı andan itibaren edep duygun, haya duygun, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar, döndürüp bize iftira atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsa, Meral Akşener'e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş'a iftira atıyorsa batsın bu dünya" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU SEÇECEĞİZ İNŞALLAH"

Açıklamasının devamında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyen Akşener, "Bunları yapanlar sokakta gezemeyecekse ve hiç utanmadan sırıta sırıta geziyorsa evet 14 Mayıs'ta her birimize düşen şey şu: Eğer milli gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız, gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa; bu arsızlarda, edepsizlerden, hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek. Herkes yanında bir kişi getirecek, Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceğiz inşallah" dedi.

VİDEOYU İZLEDİKTEN SONRA ANT İÇTİ

Muhammed Yakut'un videosunu izledikten sonra ant içtiğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti: "Peker'in iddialarıyla, dün izlediğim o Muhammed Yakut'un sözlerinden gördüğüm kadarıyla kendi günahlarını, kendi hırsızlıklarını, kendi adaletsizliklerini, kendi acımasızlıklarını ve kendi hayasızlıklarını örtmek için bu kadar gürültü çıkarmışlar. Dünden itibaren, ant olsun ki Allah şahidimdir; derim soyuluncaya kadar çalışacağım, İYİ Partililere sesleniyorum: Size önderlik edeceğim ve bu seçimi kazanacağız."