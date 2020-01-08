AKP'de İl Başkanları Değiştirilyor!

AK Parti MYK ve MKYK toplantıları, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.

Birçok konunun gündem de olduğu toplantılarda, yeni il başkanları değişikliği konusu da görüşüldü.

Yeni görevine atanan il başkanlarıyla ilgili sunum yapan AK Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptı.

AVUKAT LOBİSİNİ KIRALIM İSTEDİK DEDİ

Yeni atanan il başkanlarının büyük kısmının mühendis olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kandemir ise "Avukat lobisini kıralım istedik." dedi.

KILIÇDAROĞLU GİBİ MİYİM BEN"

Yeni atanan il başkanlarıyla ilgili sunum yapan AK Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, her atama İçin"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır." şeklinde konuya açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; şu sözlerle yanıtladı "Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz.Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani." espriyle karşılık verdi.

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