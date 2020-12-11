AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye Çok Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez."

"10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır."

"Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz."

"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korunmaya devam edeceğiz. AB'nin bu konuda oynayabileceği yegâne rol, yaptırım dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir.

AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır."

"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korunmaya devam edeceğiz. AB'nin bu konuda oynayabileceği yegâne rol, yaptırım dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir.

AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır."