AK Parti'den 2023 için tam saha siyaset

AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaz ayı boyunca sahalarda olan teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları önümüzdeki dönemde de kapı kapı dolaşmaya devam edecek.

Milletvekilleri Meclis çalışmalarının olmadığı haftasonları bölgelerinde olacak. Yerelde nabız tutulacak, öncelikli tamamlanması gereken projeler ilgili rapor hazırlanacak. Erdoğan, gelecek yılın Nisan ve Mayıs aylarına kadar Güneydoğu ve Doğu illerinin tamamına gidecek, oradaki vatandaşlarla buluşacak.

Türkiye sel felaketleri ve orman yangınları mücadele ederken milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yaz boyunca sahada oldu. Sahada vatandaşların şikayet, istek ve beklentilerini not eden milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri hazırladıkları raporları Genel Merkez'e sundu.

Yine milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla an be an Genel Merkeze ileterek vatandaşların sorunlarının hızlı çözüme kavuşturulmasını sağladı. Milletvekillerinin ve parti teşkilatının sahada yaptıkları çalışmada vatandaşların aşı politikalarını başarılı bulduğu belirlendi.

Aşının birçok ülkeye göre Türkiye'de herkesin ulaşabilir olmasına vatandaşlar büyük destek verirken, önümüzdeki dönemde de sahada olmaya devam edecek olan teşkilatlar ve milletvekilleri aşı olmayan vatandaşları ikna etmeye devam edecek.

AK Parti'nin 2023 çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. AK Partili belediyelerde yakın markajda olacak. Belediyelerin seçim vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdiği, belediye başkanlarının vatandaşlarla ilişkisi yakından takip edilecek. Vaatlerini henüz yerine getirmeyen belediye başkanlarından ise bunun nedenine ilişkin rapor istenecek.