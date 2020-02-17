Ak Parti, 39 Maddelik  2. Yargı paketini Açıkladı

AKP Grup Başkan Vekili Muş: ilk güzel haber olarak Yurt dışında İkamet eden vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı tanıyor olacağız

"-İnsanların bir çok şekilde temin edebildiği silah kesici delici aletlere yasak ve ceza kapsamları arttırılacak

- Ateşli silahları satışa sunan ve bu konuda hiçbir yetkiye sahip olmayan kişilere hapis cezası uygulanacak

- Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlarda, kiracılara, üç ay ve veya daha fazla kira borcuna sahip olan şahıslara , ödeme yapmaları için 3 ay yasal süre tanınacak. bu zaman zarfı içerisinde halen ödenmemiş olunursa, 15 gün içinde tahliye kararı uygulanacak.

- Geri dönüşüm ve onarım projeleri karşılığı kira anlaşması yapılan işlerde, teminata ek olarak 6 aylık kira peşinatı talep edilecek. 3 kira ödemeyenin tahliyesi gerçekleşmiş sayılacak.

- KOBİ'lere ticari iş yapan kurumlarımıza da finansal olarak bütün desteği temin edeceğiz.

- Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi mecburi olacak. Vatandaşlar, e devlet uygulaması üzerinden hangi derneğe kayıtlı olduğunu hangisinden ayrıldığı bilgilerine erişecek.

- Patronların desteklenmesi adına , 2020 senesi kapsamında , asgari ücreti 75 lira daha destekleyeceğiz

- Mesleki yeterlik belgesinin oluşturulması adına işsizlik fonundan 2021 yıl sonuna kadar destek yapılacak.

- Esnaf Ahilik fonunuoluşturuyor bu sayede onlarada güvence yapıyor bunu da sene sonuna kadar erteliyoruz.

- Tüketicilere, enerjinin kaynağı ile alaklalı tercih yapma hakkı tanıyacağız bu sayede . Vatandaş "ben enerjimi yenilenebilir enerji kaynağından almak istiyorum" olarak talep ederse , mümkün olacak.

- Yenilenebilir enerji kaynakları ile alakalı olan tüm ihalelerin TL cinsinden hayata geçmesini sağlayacağız .

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