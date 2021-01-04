AK Parti 2021'in ilk MYK'sında reform gündemiyle toplanıyor AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'da yargı ve ekonomi reformlarını bugün masaya yatıracak. Reformların hayata geçirilmesi için atılacak somut adımlar ele alınacak.

AK Parti 2021'in ilk MYK'sında reform gündemiyle toplanıyor

AK Parti 2021'in ilk MYK'sında reform gündemiyle toplanıyor

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'da yargı ve ekonomi reformlarını bugün masaya yatıracak. Reformların hayata geçirilmesi için atılacak somut adımlar ele alınacak.

AK Parti'de yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının birinci gündem konusu ise 2021'de yapılacak yargı ve ekonomi reformları olacak.

MYK'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan birer sunum yapacak.

EKONOMİDE REFORM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verecek.

Yargı reformu çalışmalarındaki son durumu üyelerle paylaşacak.

Reformun temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor.

Toplantıda ekonomi reformu da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

YARGIDA REFORM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de İnsan Hakları Eylem Planı ve yeni yargı paketlerine ilişkin hazırlıkları anlatacak. Bakan Gül bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber yürütülen çalışmalara ilişkin MYK üyelerini bilgilendirecek. İki bakan uzun bir süredir geniş kesimlerle hayata geçirilecek reform başlıklarına ilişkin görüşmeler yapıyordu.

REFORMLAR MECLİS'E SUNULACAK

Sektörün talepleri ve hükümetin önceliklerine göre şekillenen paketteki son durum ele alınacak.

MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre yargı ve ekonomi reformu paketlerine son şekli verilecek.

Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek. Ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.