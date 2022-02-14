Ahmet Davutoğlu'nun yeni ittifak ismi önerisi nasıl karşılandı?

Hafta sonu Ankara'da 6 partinin genel başkanlarının bir araya geldiği zirve siyasetin ana gündem maddesi olmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, genel başkanların öncelikli konusunu güçlendirilmiş parlementer sistem çalışması oluşturdu. Genel başkanlar, kurmayları tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat’ta, hep birlikte kamuoyuna duyurma kararı aldı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının 2023 seçimlerini kazanması halinde nasıl güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğine yönelik stratejiler de belirlendi.

DAVUTOĞLU YENİ BİR İSİM ÖNERDİ

Toplantıda, genel başkanların, “Türkiye’yi bu kutuplaşma girdabından çıkartacağız. Bunun için de güven veren bir sistem, bir hukuk devleti inşa edeceğiz” görüşünde mutabık kaldığının altı çizilirken, genel başkanlar, 2023 seçimleri öncesinde ekonomi, hukuk, dış politika ve eğitim gibi önemli alanlarda da birlikte çalışma yürütülmesi kararı aldı.



Daha önceki görüşmelerde, “ittifak yerine koalisyon protokolü istediği” belirtilen Davutoğlu’nun da diğer parti liderlerinin sıcak bakmaması nedeniyle bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.