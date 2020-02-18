Abdullah Gül, Gündemi Değerlendirdi !!

Abdullah Gül, Gündem'i Ele Aldı

TÜRKİYE SİSİ İLE BARIŞMALI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Açıklamaları;

Babacan'ı tüm kalbi ile desteklediği ve daima yanında olacağına değinen Gül, parlamenter sisteme geçmek istediğini anlattı.

''.Türk-Mısır arası etkileşim günlük konuların çok fazlasında dikkatle incelemek gereklidir , her iki ulusun çıkarları dolayısıyla çok mühim bir yere sahiptir. Ama maalesef bugünkü durum da açıkça bellidir . Ümit ederim ki nihayetinde aklıselim ile ilişkileri olması gerektiği yere taşıyacak bir yol bulunur.

TÜRKİYE BATI BLOKUNDA OLMALI

Türkiye’nin, demokratik ve fazlacı bir ülke oluşu için, Batı bloku içerisinde Avrupa’yla beraber yeralması şarttır .

RUSYA İLE İLİŞKİLERDE ÖLÇÜ AYARI KAÇTI

Son zamanlardaki ilişkilerde bu açıdan biraz ölçü ayarı kaçtı . Özellikle askeri alandaki S-400 meselesi belki en mühim olanı. Nihayette Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün standartlarından tutun ki hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine kadar her şeyi NATO standartlarında. TSK'nın kuvvetini etkinliği de aslında oradan ileri gelmekte.

S-400 ALMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL

Bu açıdan o konuda açık konuşmak gerekiyorsa doğru hareket edildiği kanaatindeyim. Ülkerin herhangi bir elinde S-400, diğer elinde de silah sistemlerini varlıklı haline getirmek amaçlı geliştirilmiş uçakların artık olmayacağını asker ve diplomatların görmesi olası bir durumdu.

ALİ BABACAN'I TÜM YÜREĞİMLE DESTEKLİYORUM

'Partiyi destekliyorsunuz değil mi?' sorusu na karşılık ; Elbette ki öyle canı gönülden . Ali Bey’in karakterine, eğitimine, donanımına , siyasette takındığı üslubuna terbiyesi ve ahlakına güvenen ve takdir ediyorum .

PARLAMENTER SİSTEME MUTLAKA GEÇİLMELİ

O zaman yeni anayasa taslağı ortaya çıkınca açıkça Belirttim . Şuana kadar Türk tipi bir parlamenter olan sistemi tercih ettik . Vesayet sistemleri mevcuttu , gölge kabineler i de . Bunlar Türkiye'nin başına ne olaylar açtı. Bundan sonra da Türk tipi bir başkanlık sistemi olmamasını belirttim . Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden olması . Bunu o süre içerisinde de dile getirdim o şekil bir tavır yaptım

az önce tam demokratik parlamenter sistemden taraf olduğumu açıkladım . Geçmişimizde Osmanlı Devleti Yemen'de ki yerinde dahi sandık açmış , seçim yapılmasını talep etmiş . Meclis-i Mebusan lar kurulmuş . Parlamento şartı kaynaklı Cumhuriyet'in evvelinde de var."

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