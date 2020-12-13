YGS puanı ile hangi bölümlere girilebilir? 2021 YGS tercih edilebilecek bölümler

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı ile hangi bölümlere girilebileceği sorusuna sınav olmadan öğrenciler merak ederek araştırmaya koyuldu .2021 yılında yapılacak olan YGS Sınav sonuçları hakkında bilgi alan adaylar hangi bölüme kaç puanla yerleşeceklerini merak la bekliyor . 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile alakalı ilgi ile edilenlere sayfamızda bulabilirsiniz. 6 farklı alanda ki YGS puanları ile yerleşecekleri bölümleri sizler için araştırdık.



Üniversite ye yerleşmek isteyen öğrenciler YGS'de ter dökecek. YGS'den hak ettiği puanla üniversiteye yerleşmek adına öğrenciler, 6 ceşit puan alanına göre tercih yapabilecek. YGS–1 ve2 sayısal puan türü, YGS–3 ve 4 sözel puan türü, YGS–5 ve 6 ise eşit ağırlık puan türüdür.



Bazı bölümlere 2 senelik önlisans ya da 4 yıllık lisanas şeklinde yerleşebiliyor.

YGS - 1 puanı ile girilebilecek bölümler:

2 yıllık - Önlisans



- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

- Beton Teknolojisi

- Bilgi Güvenliği Teknolojisi

- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

- Bilgisayar Operatörlüğü

- Bilgisayar Programcılığı

- Bilgisayar Teknolojisi

- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

- Coğrafi Bilgi Sistemleri

- Deniz Ulaştırma ve İşletme

- Döküm

- Elektrik

- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

- Elektrikli Cihaz Teknolojisi

- Elektromekanik Taşıyıcılar

- Elektronik Haberleşme Teknolojisi

- Elektronik Teknolojisi

- Elektronörofizyoloji

- Endüstri Ürünleri Tasarımı

- Endüstriyel Kalıpçılık

- Enerji Tesisleri İşletmeciliği

- Gemi İnşaatı

- Gemi Makineleri İşletme

- Giyim Üretim Teknolojisi

- Harita ve Kadastro

- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

- İnşaat Teknolojisi

- İnternet ve Ağ Teknolojileri

- İş Makineleri Operatörlüğü

- İş ve Uğraşı Terapisi

- Kaynak Teknolojisi

- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

- Makine

- Makine, Resim ve Konstrüksiyon

- Mekatronik

- Metalurji

- Mobil Teknolojileri

- Mobilya ve Dekorasyon

- Odyometri

- Optisyenlik

- Otomotiv Teknolojisi

- Radyo ve Televizyon Teknolojisi

- Radyoterapi

- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

- Raylı Sistemler Makinistlik

- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

- Sondaj Teknolojisi

- Tahribatsız Muayene

- Tarım Makineleri

- Tekstil Teknolojisi

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

- Uçak Teknolojisi

- Üretimde Kalite Kontrol

- Yapı Denetimi

- Yapı Ressamlığı

- Yapı Tesisat Teknolojisi

- Yapı Yalıtım Teknolojisi

- Yat Kaptanlığı



4 yıllık - Lisans



- Aktüerya

- Basım Teknolojileri

- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

- Güverte

- Hava Trafik Kontrol

- Havacılık Elektrik ve Elektroniği

- Uçak Elektrik-Elektronik

- Uçak Gövde-Motor

- Uçak Gövde-Motor Bakım

YGS - 2 puanı ile girilebilecek bölümler:

- Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

- Balıkçılık Teknolojisi Bölümü

- Beslenme ve Diyetetik Bölümü

- Ebelik Bölümü

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

- Gıda Teknolojisi Bölümü

- Hemşirelik Bölümü

- Kimya Öğretmenliği Bölümü

- Odyoloji Bölümü

- Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü

YGS - 3 puanı ile girilebilecek bölümler:

- Rekreasyon Yönetimi Bölümü

YGS - 4 puanı ile girilebilecek bölümler:

- Dünya Dinleri Bölümü

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

- Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü

- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

- İlahiyat Fakültesi Bölümü

- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

- İslami ve Dini İlimler Fakültesi Bölümü

- İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü

- Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

- Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü

- Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

YGS - 5 puanı ile girilebilecek bölümler:

- Çocuk Gelişimi Bölümü

- El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü

- Grafik Tasarımı Bölümü

- Moda Tasarımı Bölümü

- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

- Rekreasyon Bölümü

- Seyahat – Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü

- Sosyal Hizmet Bölümü

- Spor Yöneticiliği Bölümü

- Takı Tasarımı Bölümü

YGS - 6 puanı ile girilebilecek bölümler:

- Bankacılık – Finansman – Sigortacılık Bölümü

- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

- Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü

- Gümrük İşletme Bölümü

- İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

- İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü

- Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

- Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim

- Pazarlama Bölümü

- Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi Bölümleri

- Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme

- Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

- Tapu Kadastro Bölümü

- Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü

- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

- Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

- Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümü

- Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü

- Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü



YGS Puan Türlerine Göre Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinin ağırlığı merak ediliyor.



YGS-1’de;

Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 20, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 40, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 30;

YGS-2’de;

Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 20, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 30, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 40;

YGS-3’de;

Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 40, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 20, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 30, Fen’in ağırlıgı yüzde 10;

YGS-4’te;

Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 30, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 20, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 40, Fen’in ağırlıgı yüzde 10,

YGS-5’de;

Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 37, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 33, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 20, Fen’in ağırlıgı yüzde 10,

YGS-6’da;

Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 33, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 37, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 20 olarak belirlendi.

YGS Sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar puan türlerini ve taban puanlarını merak ediyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, 2016-2017 YGS Taban Puanlarına ulaşabilirsiniz.

2016 2017 Önlisans 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları İçin Tıkla yınız