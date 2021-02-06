TÜİK Enflasyonu yüzde 14,6 iken üniversite sınav harcı neden 28,5 zamlandı?

TÜİK Enflasyonu yüzde 14,6 iken üniversite sınav harcı yüzde 28,5 zamlandı? 2019'da 50 TL olan YKS sınav ücreti 2020'de 70 Lira, 2021'de ise 90 TL oldu... Üç sınava birden giren bir öğrencinin cebinden 270 lira çıkacak...

Üniversite sınav harçlarına rekor zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde TÜİK 2021 Ocak ayı için enflasyon oranlarını yüzde 14,6 olarak açıklamasına rağmen üniversite harçlarına yüzde 28,5 oranında zam yapılmasını vatandaş soruyor… Üniversite harçlarına yapılan zamla birlikte bir öğrenci 3 sınav için 270 lira ödeme yapmak zorunda…

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 90 Lira,

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 90 lira,

Yabancı Dil Testi (YDT) 90 lira oldu… Bu rakam geçen yıl 70 lira idi… Yani sınav başına 20 TL zam yapılmış oldu… 3 ayrı sınava girmek isteyen öğrenciler toplam 270 lira para ödemek zorunda…

Ek kaynak, yardımcı kitap derken ailelerin yükü zaten ağırdı. Daha üniversiteye adımını atmadan üniversite sınav ücretlerine gelen bu zam onların yükünü daha da artırdı. Üstelik tamda birçok ailenin işini kaybettiği bu pandemi döneminde… Öğrenciler birde bu sınavlara hazırlanmak için aldıkları soru bankaları kitapları ise işin cabası… Soru bankası kitaplarına gelen zamlar, fiyatları adeta uçurdu…

2019’da 50 TL olan YKS ücreti yüzde 40 zamla 2020 yılında 70 lira, bu gelen son zamla birlikte ise 90 TL oldu… YKS sınav ücretlerine TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının tam iki katı zamlanması vatandaşın tepkisini çekerken, hani bu ülkede eğitim ücretsiz olacaktı sorusunu hatırlattı…