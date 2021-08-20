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Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı Tarım ve Orman Bakanlığı, Unvan Değişikliğine ilişkin genelgeyi yayımladı/p

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açtı
20 Ağustos 2021 Cuma 22:42

Uzman zamandır beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı sınav duyurusu yayımlandı. Sınavı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) yapacak.

Unvan Değişikliği Sınavına başvurular 23/08/2021 tarihi saat 10:00'da başlayıp, 16/09/2021 saat 18:00'a kadar https://pbys.tarimorman.gov.tr adresinden alınacak. Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Saat:10:30'da Ankara'da yüz yüze yapılacak olup, sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresinden duyurulacak.

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