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ÖSYM 9 Sınavı Erteledi ' İşte Korona Virüs Nedeniyle Ertelenen Sınavlar Tam Liste

ÖSYM 9 Sınavı Erteledi ' İşte Korona Virüs Nedeniyle Ertelenen Sınavlar Tam Liste ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), (ALES/1), (ALES/2) Sınavları Ertelendi

ÖSYM 9 Sınavı Erteledi ' İşte Korona Virüs Nedeniyle Ertelenen Sınavlar Tam Liste
19 Mart 2020 Perşembe 10:50

ÖSYM 9 Sınavı Erteledi ' İşte Korona Virüs Nedeniyle Ertelenen Sınavlar Tam Liste

ÖSYM 9 Sınavı Erteledi ' İşte Korona Virüs Nedeniyle Ertelenen Sınavlar Tam Liste ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.  Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), (ALES/1),  (ALES/2) Sınavları Ertelendi

ÖSYM 9 sınavı erteledi

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini daha ileri bir tarihe erteledi.

ÖSYM 9 sınavı erteledi.

ÖSYM: "29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek."

ÖSYM 9 sınav tarihini erteledi. Hatta EYLÜL ve EKİM ayındaki sınavları bile erteledi. Fakat Haziran'da yapılacak AYT-TYT sınavı ile Temmuz'da yapılacak KPSS sınavına şuan için herhangi bir erteleme yapılmadı ve bu sınavlar hakkında da bir açıklama yapmayan Ösym için sosyaal medyada bir çok kullanıcı bu sınavlar hakkında da bir açıklama yapması İstendi.

AYRINTILAR GELECEK...

Etiketler; #YDS/1 #ALES/1 #ALES/2 #MŞÜ #ekpss #ertelendi #ÖSYM #sınavlar #erteledi #Korona #Covid-19
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