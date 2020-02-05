ÖSYM 2020 YKS Başvuru Kılavuzunu Yayınladı, Başvurular 6 Şubat ila 3 Mart tarihleri arasında alınacak, 2020 YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı na zaman yapılacak, yks başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek, Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihleri 2019 Tyt sınavı puanı kullanılabilir mi, 2020 Tyt sınavı Detaylar haberde...

ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 6 Şubat ila 3 Mart tarihleri arasında alınacak.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak SYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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