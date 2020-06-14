MSÜ sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? MSÜ sınav giriş belgesi çıkarma MSÜ sınavında maske takılacak mı?

14 Haziran'da binlerce kişi MSÜ sınavına girecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başlama saati ve bitiş saati en çok merak edilen konular arasında yer alırken sınav giriş belgesi çıkarmayanlar ÖSYM'ye akın ediyor. İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saati en önemli konularan biri bugün. Bir diğer önemli konu ise sınav giriş belgesi... İşte 'MSÜ sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek?' sorusunun cevabı ve diğer detaylar...
MSÜ sınavı, corona virüsü sonrası Türkiye'de yapılacak ilk sınav olarak dikkat çekiyor. ÖSYM, sınavda alınacak önlemleri açıkladı. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?
MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.
MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak, sınav saat 10:15'te başlayacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN TIKLAYINIZ!!!
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