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MEB Yönetici Seçme Sınavına Katılacak Adaylar Dikkat

MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS Yayında

MEB Yönetici Seçme Sınavına Katılacak Adaylar Dikkat
21 Ocak 2020 Salı 15:34

 MEB Yönetici Seçme Sınavına Katılacak Adaylar Dikkat!

MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS Yayında

Milli Eğitim bakanlığı, 2020 yılı yönetici seçme sınavı duyurusunu yayımladı.Sınav konusunda en önemli kriter ler Aşağıdadır;

Sınava başvuracak adaylarda aranan en önemli şart Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaktır. Yazılı sınava öğretmenler, müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları, hâlen yönetici olarak görev yapanlar başvuru yapabilir.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-meb-yonetici-atama-sinavi-basvurulari-ne-zaman-baslayacak-2020-yili-ekys-ne-zaman-h534753.html

KamuAjans
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) Sınavına hazırlanan binlerce eğitim görevlisi ocak ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirecek ve sonrasında belirlenecek olan sınav yerlerinde ter dökecekler.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-meb-yonetici-atama-sinavi-basvurulari-ne-zaman-baslayacak-2020-yili-ekys-ne-zaman-h534753.html

KamuAja15.03.2020 Pazar günü Saat: 10:15 de yapılacak olan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına;

- 30.01.2020 tarihine göre adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev almış olan adaylar,

- başvurularını 22-30 Ocak 2020 tarihleri aralığında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin web sitesi olan  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebilir

- ve sınav ücretini  belirtilen son tarihe kadar olan sürede ödeme yaparak başvurularını tamamlayacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #MEB Yönetici Seçme Sınavı
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