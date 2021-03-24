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MEB'den liselerde yüz yüze sınav açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart’ta başlayacak yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

MEB'den liselerde yüz yüze sınav açıklaması!
24 Mart 2021 Çarşamba 00:19

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yapılacak yüz yüze sınavlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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