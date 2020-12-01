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MEB'den bu hafta sonu yapılacak sınavlar ile ilgili açıklama! İleri bir tarihe ertelendi

MEB: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."

MEB'den bu hafta sonu yapılacak sınavlar ile ilgili açıklama! İleri bir tarihe ertelendi
01 Aralık 2020 Salı 11:08

Milli eğitim bakanlığından yapılan son dakika açılamasında :

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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