Mansur Yavaş'tan YKS sınavına girecek öğrencilere müjdeli haber!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş bir açıklama geldi. Yavaş, yapmış olduğu açıklamasında YKS sınavına girecek öğrenciler için her oturum için 90 TL olarak ifade edilen sınav ücretinin yük olacağını ifade ederek müjdeyi verdi.

Belediye Başkanı Yavaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için her oturuma 90 TL verecek olan öğrenciler için bu durum yük olacağını ifade ederek, ihtiyaç sahibi örenciler için ücretlerin ABB tarafından karşılayacağını açıkladı.