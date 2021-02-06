Mansur Yavaş'tan YKS sınavına girecek öğrencilere müjdeli haber!

TWİTTER ÜZERİNDEN DUYURDU
Başkan Yavaş, sınava girecek öğrencileri heyecanlandıran açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin ve ailelerin yüzlerini güldürecek bir harekete imza atan Yavaş, salgın döneminde kapanan sektör çalışanlarının sınav ücretlerinin karşılayacağını açıkladı. İşte Yavaş'ın açıklaması ve başvuru linki haberimizde..
2021 YKS ÜCRETLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ
ABB Başkanı Yavaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında YKS'ye girecek öğrencilere müjde vererek şunları söyledi:
"Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının 2021 YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız"