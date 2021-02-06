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Mansur Yavaş'tan YKS sınavına girecek öğrencilere müjdeli haber!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş bir açıklama geldi. Yavaş, yapmış olduğu açıklamasında YKS sınavına girecek öğrenciler için her oturum için 90 TL olarak ifade edilen sınav ücretinin yük olacağını ifade ederek müjdeyi verdi.

Mansur Yavaş'tan YKS sınavına girecek öğrencilere müjdeli haber!
06 Şubat 2021 Cumartesi 00:31

Belediye Başkanı Yavaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için her oturuma 90 TL verecek olan öğrenciler için bu durum yük olacağını ifade ederek, ihtiyaç sahibi örenciler için ücretlerin ABB tarafından karşılayacağını açıkladı.

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TWİTTER ÜZERİNDEN DUYURDU

Başkan Yavaş, sınava girecek öğrencileri heyecanlandıran açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin ve ailelerin yüzlerini güldürecek bir harekete imza atan Yavaş, salgın döneminde kapanan sektör çalışanlarının sınav ücretlerinin karşılayacağını açıkladı. İşte Yavaş'ın açıklaması ve başvuru linki haberimizde..

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2021 YKS ÜCRETLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ

ABB Başkanı Yavaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında YKS'ye girecek öğrencilere müjde vererek şunları söyledi:

 "Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının 2021 YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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