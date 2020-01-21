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KPSS 2020/3 Tercih Sonuçları Belli Oldu

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih Sonuçları Belli Oldu, 2019 KPSS/3 Tercih Sonuçları Açıklandı kpss 2019/3 tercih sonuçları

KPSS 2020/3 Tercih Sonuçları Belli Oldu
21 Ocak 2020 Salı 15:14

KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih Sonuçları Belli Oldu  KPSS/3 Tercih Sonuçları Açıklandı

08-15 Ocak 2020 tarihleri aralığında tercihlerini ileten KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına istihdam edilme işlemleri bitirmiş olan adaylar

ÖSYM 'nin flaş duyurusuna göre KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih bitişleri açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'de yayımlandı sınava dahil olan adaylar 10:50 den  itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan  https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TCKN ile Ösym  aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirlr .

KPSS 2020/3 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM'nin Duyurusu İse;

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belirlendi . ÖSYM tarafından 8-15 Ocak tarihller arasında alınan tercih işlemlerinin üzerinden geçen 5 günlük sürenin ardından KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirdi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kpss #kpss 2019/3
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