KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih Sonuçları Belli Oldu KPSS/3 Tercih Sonuçları Açıklandı

KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih Sonuçları Belli Oldu KPSS/3 Tercih Sonuçları Açıklandı

08-15 Ocak 2020 tarihleri aralığında tercihlerini ileten KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına istihdam edilme işlemleri bitirmiş olan adaylar

ÖSYM 'nin flaş duyurusuna göre KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih bitişleri açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'de yayımlandı sınava dahil olan adaylar 10:50 den itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TCKN ile Ösym aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirlr .

KPSS 2020/3 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM'nin Duyurusu İse;

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belirlendi . ÖSYM tarafından 8-15 Ocak tarihller arasında alınan tercih işlemlerinin üzerinden geçen 5 günlük sürenin ardından KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirdi.

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