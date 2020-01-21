EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı | MEB Yönetici Seçme Sınavına Katılacak Adaylar Dikkat

MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS Yayında
MEB Yönetici Seçme Sınavına Katılacak Adaylar Dikkat!
MEB Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu 2020-MEB-EKYS Yayında
Milli Eğitim bakanlığı, 2020 yılı yönetici seçme sınavı duyurusunu yayımladı.Sınav konusunda en önemli kriter ler Aşağıdadır;
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KamuAjans
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-meb-yonetici-atama-sinavi-basvurulari-ne-zaman-baslayacak-2020-yili-ekys-ne-zaman-h534753.html
KamuAja15.03.2020 Pazar günü Saat: 10:15 de yapılacak olan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına;
- 30.01.2020 tarihine göre adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev almış olan adaylar,
- başvurularını 22-30 Ocak 2020 tarihleri aralığında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebilir
- ve sınav ücretini belirtilen son tarihe kadar olan sürede ödeme yaparak başvurularını tamamlayacaktır.
- En geç yapılabilecek başvuru tarihi , 13 Şubat 2020dir.
EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI DUYURUSU "2020 MEB-EKYS"
sınav duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımız (ÖSYM) Başkanı 10/01/2020 tarihinde yapılan protokol gereğince düzenlenmiştir .Aşagıdaki Tabloya Sınava dahil olacak kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar mevcuttur .
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