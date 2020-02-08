Bilsem İkinci Sınıf Sınavı İptal mi Oldu?

Bilsem İkinci Sınıf Sınavı İptal mi Oldu? Bilsem Nedir ?Kimleri kapsar 2020 Yılı BİLSEM Hakkında tüm Detaylar..

4 Ocak 2020 tarihinde başlatılan BİLSEM grup tarama sınavları sürüyor. BİLSEM sınavına dahil olan ve girmeye hazırlanan öğrenciler ile velileri, süreci heyecanla takibini yapmakta . BİLSEM sınavı ne zaman 2020? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında uygulanan grup tarama testi ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz..

2020 BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BİLSEM öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak tarihinde oluştu. Hafta sonu gerçekleşen sınavlar 19 Nisan tarihinde son bulacak. Öğrencinin sınava hangi tarihte ve saatte gireceği Öğrencelere ulaştırılacak giriş belgelerinin üzerinde belirtiliyor.

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?

BİLSEM Ekip Tarama Uygulaması Giriş Belgeleri açıklandı ?. Uygulamaya girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden aktarılacak . ?

BİLSEM SINAVLARI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

merkezleri öğrenci belirleme ve yerleştirme işlemlerinin ilk etabında olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla gerçekleştiriliyor. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini açıklayan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma mevcut. Her soruyu belirli bir zaman dilimi içerisinde yanıtlamalar gerekmektedir. zaman son 10 saniyesi sağ üst köşede yer alan bildiride gösterilecek ve süre azalarak sona erecek . Süre bitiminde cevap gelmezse sonraki soruya otomatik olarak başlanacaktır.

Animasyonlar ve suller ekip tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular dan ayrıdır . Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri konusunda bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma hedeflemektedir .

Sistemde ekranında testler yaparak öğrencinin sisteme hazırlanmasının hedeflendiği BİLSEM Grup Tarama Sistemi Demo yazılımı Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meb.bilsemdemo resmi gerçekçi adresinden temin edilebilir.

2020 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK ?

BİLSEM 2020 grup tarama sonuçları 22 Nisan'da meb.gov.tr Resmi web sitsi üzerinden açıklanacak.

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