AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 AUZEF sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 24 Nisan'da başlayan sınav dönemi 5 Mayıs'ta sona ermişti. Sınavlarını tamamlayan binlerce AUZEF öğrencisinde gözler İstanbul Üniversitesi açıklamasına çevrildi. Üniversiteden sınav sonuçlarına yönelik bir açıklama gelmesi bekleniyor. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sınav sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklandığı düşünülürse, AUZEF sınav sonuçlarının 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor. AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR? Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir. İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kağıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF SINAV SONUÇLARI GEÇME PUANI HESAPLAMA

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.