ATA AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 4-15 Ocak 2021 Final Sınavı sonuçları açıklandı mı?

15 Ocak 2021 tarihinde sona eren Ata AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi 2021 yılı online final sınavı sonuç sorgulama ekranı...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021 yılı final sınavları 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Final sınavlarının dönem puanına etkisi yüksek olduğu için sınava giren binlerce öğrenci final sınavı sonuçlarını merak ediyor.
Final sınavı soruları LMSye yüklenmiş, adaylar lms3.ataaof.edu.tr adresinden 18 Ocak 2021 tarihine kadar soru ve cevapları görüntülemiş ve itirazlarını gerçekleştirmişti.
ATA AÖF sınav sonuçlarına itirazlar üniversitenin ilgili fakülteleri tarafından değerlendirildi ve artık binlerce öğrenci merakla sonuçların açıklanması bekleniyor.
Vize sınavları, sınavların bitiminden 11 gün sonra açıklanmıştı. Ata Aöf 2021 yılı final sınavı sonuçlarının 26 Ocak 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.
2021 yılı Ata Aöf final sınav sonuçları ilgili dersin nihai dönem sonu notuna %70 etki edeceği için öğrenciler bir an önce sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz Ajans Kamu adresimizden duyuruda bulunacağız.