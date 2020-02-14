Adaylar, KPSS 2020/4 Tercihlerini Tamamlamaya Başladı

Adaylar, KPSS 2020/4 Tercihlerini Tamamlamaya Başladı KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylar

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli iş alanlarında , 657 Numaralı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre yerleştirilmek üzere yerleştirme tamamlanacaktır . Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantı yı kullanarak tüm adaylar ulaşabilir işlemlerinitamamlayabilirler..



Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri aralığında ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak 20 Şubat 2020 tarihinde saat gece 00:00'a kadar tamamlayabileceklerdir



Tercih tamamlama , Ek’te de bulunan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kanunlarınca , ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve bireyel olan şifre tuşlaması yapılarak bireysel olarak tamamlanacaktır .Adaylar çok dikkatli şekilde davranmaları tavsiye edilmektedir

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©