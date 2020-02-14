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Adaylar, KPSS 2020/4 Tercihlerini Tamamlamaya Başladı

Adaylar, KPSS 2020/4 Tercihlerini Tamamlamaya Başladı KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylar

Adaylar, KPSS 2020/4 Tercihlerini Tamamlamaya Başladı
14 Şubat 2020 Cuma 15:35

Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Adaylar #KPSS 2020/4 tercihlerini değerlendiriyor
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