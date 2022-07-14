2022 MSÜ mülakatları ne zaman?, Mülakatlarda ne soruluyor?

MSÜ Bayan Personel Alımı yapacak mı?, MSÜ ikinci aşama ne zaman?, 2022 MSÜ mülakatları kaç gün sürer?, MSÜ mülakatları ne zaman?, MSÜ Kaç net yapmak gerekiyor?, Kaç puan alınması gerekiyor?, Mülakatlarda ne soruluyor?, MSÜ ikinci seçim aşaması hangi tarihte?, MSÜ mülakatlarına dair bilinmesi gereken detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi 2022 sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar MSÜ mülakatlarının detaylarıyla ilgili sorular sormaya başladı. Mülakatlar ne zaman? Kaç net yapmak gerekiyor? Kaç puan alınması gerekiyor? Mülakatlarda ne soruluyor? Milli Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır? Bu seneki MSÜ 2021 eleme mülakatlarına çağrılmak için en düşük kaç net-puan almak gerekiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları baz alınarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar 2021 MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için en düşük kaç net-puan almak gerekiyor sorusuna yanıt ararken MSÜ sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü biliniyor. İşte, MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ sınavlarına girecek olan adaylar fiziki yeterlilik testinde de başarılı olmak istiyor. Adaylar belli koşulları sağladıkları müddetçe fiziki yeterlilik testinden geçebiliyor. Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

MSÜ fiziki yeterlilik testinde adaylar parkurda 400 metre koşu, uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks gibi konularda kendini gösterir. Bu aşama adayları çabukluk, çeviklik ve kondisyonunun ölçülmesini sağlamaktadır. Bu aşamaya gelirken yanlarında belirli spor malzemelerinin de getirilmesi gerekmektedir.

MSÜ sınavına girerek Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrencilerin beklediği tercih sonuçları açıklandı. Hava Harp Okulu adayları için mülakat seçim aşamasının üçüncü günü gerçekleştirilecek.

Eşofman, spor şortu, ayakkabı, spor çorabı, havlu vb. eşyaları kişiler kendi temin eder. Bu teste katılan vatandaşlar herhangi bir sağlık problemi olmadığını kabul etmiş olarak görülür.

Bu aşamanın sonuçları kişilere sözlü olarak bildirilir. Aday "0" puanına itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini yapılan fiziki test günü içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ'DE MÜLAKAT VAR MI?

Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir. (2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

MSÜ MÜLAKAT İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

MSÜ MÜLAKATLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Adaylar için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün, mülakat sınavları yapılacak şekilde 2 gün sürmektedir.

MSÜ AŞAMALARI NELERDİR?

Milli Savunma Üniversitesi ( MSÜ ) Hava Harp Okulu adayları için 1. gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2. gün Psikomotor Testi, 3. gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün sürecektir.

MSÜ mülakat tarihleri…

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran – 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,

a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.

c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

MSÜ seçim aşamasında getirilecek belgeler

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. Sınav Çağrı Belgesi.

3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu; Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

6. Şehit / Gazi Belgesi; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

7. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir. UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.