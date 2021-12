2022 KPSS soru tahmini, KPSS Güncel bilgiler çıkabilecek sorular

KPSS Önlisans sınavında çıkabilecek en güncel bilgileri sizler için derledik. Peki 2016-2017 KPSS güncel bilgilerde hangi sorular çıkabilir? Sınava girecek adaylar için genel kültür bölümünde sorulacak 2016 KPSS güncel bilgiler ile ilgili soruları sayfamızda derledik. Memur ve öğretmen olmak isteyen milyonlarca adayın katılacağı 2016 KPSS soru tahmini...

2022 KPSS Güncel Bilgiler çıkabilecek sorular neler? KPSS Önlisans sınavına yüzbinlerce memur adayı girecek. Sizlere bu haberimizde 2022 KPSS soru tahmini ile ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Yüzbinlerce adayın gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan güncel bilgileri sizler için derledik. Devlette memur ve öğretmen olabilmek için girilen ve binlerce kişi ile yarışılan sınavda her soru şüphesiz büyük önem taşıyor. 120 sorunun sorulduğu KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek olarak iki bölümden sorular soruluyor. Genel Kültür Bölümünde yer alan 6 soru 2022 yılına ait güncel bilgilerden geliyor. Peki 2022 yılına ait güncel haberler nedir? Güncel bilgilere sayfamızdan öğrenebilirsiniz.



Geçtiğimiz yıllarda 3 soru olarak sorulan güncel konulardan, 2022 KPSS'de 6 soru sorulacak. Standart sapmanın yüksek olabileceği güncel konular sorularının 6'ya çıkarılması, sınava 10 günden az bir zaman kala adayların güncel bilgileri toplu halde aramasına neden oldu. KPSS'ye girecek adaylar için en güncel bilgileri siz KPSS adayları için derledik. KPSS güncel bilgilere sayfamızın altından ulaşabilirsiniz.

2022 KPSS Güncel Bilgiler



2015 2016 sezonunun adı Hasan Doğan

2016-2019 İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Türkiye

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi

2015 de kabul edilen milli parkımız Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı

2015 Nobel Barış Ödülünü alan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü

2015 Türk dünyası kültür başkenti Merv

2015 UNESCO yaratıcı şehir üyeliğini kazanan şehrimiz Gaziantep

2015 yılı Altın Portakal en iyi film ödülünü alan çalışma Sarmaşık

2015 yılında en fazla dış borcu olan ülke Amerika

2015 yılında Mısır’dan kalkarak düşen yolcu uçağın gittiği yer Rusya

2015 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya

2015 yılında Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke Çin

2015’te Euro’ya geçen ülke Litvanya

2015’ten itibaren Türkiye’nin yeni sloganı; Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa

2016 Avrupa kültür başkenti Wroclaw – Polanya

2016 Avrupa Kültür Başkentleri San Sebastian – İspanya

2016 da İstiklal Madalyası verilen il Şanlıurfa

2016 dünya Botanik Expo’su Antalya’da

2016 İslam dünyası turizm başkenti Konya

2016 Olimpiyatları Brezilya – Rio de Jenario

2016 Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu Leonardo Dicaprio

2016 Oscar ödüllerinde en iyi film Spotlight

2016 Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu Brie Larson

2016 Rio Olimpiyatları’na katılacak olan boksörümüz Adem Kılıççı

2016 Türk dünyası kültür başkenti Azerbaycan – Şeki

2020 Olimpiyat oyunları Tokyo – Japonya

2022 Dünya Futbol Şampiyonası Katar

2022 Dünya Futbol Şampiyonası yapılacağı il Katar

Altın Portakal Film Festivali düzenlendi ile Antalya

Amerika’da bir dergi tarafından yılın kişisi seçilen Angelina Merkel

Antalya’da düzenlenen G20 zirvesine Türkiye’nin davet ettiği ülke Azerbaycan

ASELSAN tarafından geliştirilen hava savunma sisteminin adı Korkut

Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunu referanduma taşıyacak ülke İngiltere

Avrupa Birliği’ne karşı kurulan örgüt Avrasya Birliği

Avrupa gençlik Olimpiyatlarının 2017’de toplanacağı il Erzurum Ø Dünyanın en yaşanabilir kentleri listesinde ilk sırayı alan Melbourne

Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye’nin beraber yürüttüğü proje Demir İpek Yolu Projesi

Azerbaycan’da düzenlenen Avrupa oyunlarının resmini maskotu Ceylan ve Nar

Bağımsızlığını ilan eden en son ülke Güney Sudan

Birçok ülkenin sırlarını açıklayan belgenin adı Panama Belgeleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan kuruluşlar • UNICEF • Vesayet Konseyi • Güvenlik Konseyi • Ekonomik ve Sosyal Konsey

Borsa İstanbul başkanı Himmet Karadağ

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör

Deniz üzerine inşa edilen Havaalanı Ordu – Giresun Havaalanı

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim

Dünyada ilk defa bir kuyruklu yıldıza inmeyi başaran uzay aracı Rosetta

Dünyada sınırları itibariyle en fazla komşusu olan ülke Çin

Elektronik posta icat eden ve Mart’ta hayatını kaybeden kişi Ray Tomlinson

En genç yaşta Nobel Barış ödülünü alan kişi Malaya Yusuf Zay

Eurovision şarkı yarışmasının Mayıs 2016’da yapılacağı ülke İsveç

FIFA 2015 yılının en iyi çıkış yapan takımı ödülünü kazanan ülke Türkiye

Filistin’in bağımsızlığını tanıyan ilk Avrupa ülkesi İsveç

Fransa’daki Toprağın Kadınları Yarışmasını kazanan Nimri Köyü Gençlerinin Projesi

G20 2016 dönem başkanı Çin

G8 üyesi iken üyelikten çıkarılan ülke Rusya

Geçtiğimiz günlerde ölen işadamı Mustafa Koç

IMF başkanı Christine Lagarde

İlk kamu Baş denetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu

İnsansız hava Aracımızın adı Sezgin

Malezya’da kurulan dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Nur 1

Mart 2016 tarihinde Arap Birliği Genel sekreterliğine seçilen Ahmet Ebul Gayt

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Çetinkaya

Milli Olimpiyat komitesi başkanı Uğur Erdener

Nobel kimya ödülünü kazanan Aziz Sancar’ın çalışma yaptığı alan kanser

Nobel ödüllerini dağıtan ülke İsveç

Panama belgeleri sebebiyle istifa eden kişi İzlanda başbakandır

Suriye ile en yoğun işleyen sınır kapımız Cilvegözü Sınır Kapısı

Suriyeli mültecilere davranışları sebebiyle Nobel Barış Ödülüne aday olan illerimiz Kilis ve Gaziantep

Şu an yaşayan dünyanın en zengin adamı Carlos Slim

Teniste ilk kez birinci olan sporcumuz Çağla Büyükakçay

Türk parasından 6 sıfırın atıldığı tarih 2005

Türk sinemasında yüzyılın en iyi seçilen film Susuz Yaz

Türkçenin seçmeli dil olduğu ülke Tunus Ø Nobel ödüllerinin verilmediği bilim dalı matematik

Türkiye’nin ilk bilim merkezinin yapıldığı il Konya

Türkiye’nin ilk kaya gazı kuyusunun açıldığı il Diyarbakır

Türkiye’nin ilk özel kanalı Star Ø NATO’ya en son katılan üyeler Arnavutluk ve Hırvatistan

Türkiye’nin ilk yerli petrol arama gemisi Turkuaz

Türkiye’nin protokol rengi ‘Turkuaz’ oldu. Önceki protokol rengi kırmızı idi

TÜSİAD başkanının adı Cansen Başaran

Uluslararası Füze Kalkanı projesinin sahibi NATO

Uluslararası Uzay istasyonunda yetiştirilen ve yenilebilecek hale gelen sebze lahana

UNESCO 40. Dünya Mirası Komitesi’nin 2016 yılında toplanacağı il İstanbul Ø Kudüs şairi ve Yedi Güzel Adam’ın Ağabeyi Nuri Pakdil

UNESCO’da oy kullanma hakkını kaybeden ülke Amerika

UNESCO’ya en son üye olan ülke Filistin

Uzayda yetiştirilen ilk çiçek Zinya diğer adı kirli Hanım Çiçeği

Ülkemizde Askerlik yaşı 21

2016 TÜBİTAK ödülleri açıklandı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit

Ünlü yazar Vedat Türkali yaşamını yitirdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

YSK Başkanı Sadi Güven

Euro 2016'yı kazanan ülke Portekiz

​Çek Cumhuriyeti'nin ismi değişti

Dünyanın en büyük teleskobu faaliyete geçti

64.İspanya San Sebastian Film Festivali sonuçları açıklandı

68.Emmy ödülleri sahiplerini buldu

Kanuni Sultan Süleyman Portresi ABD Kongre binasında yer aldı

Tarık Akan hayatını kaybetti

Kış saati uygulaması kaldırıldı

UNESCO geçici listesine Türkiye'den 10 yeni alan eklendi

F klavyenin mucidi Dr.İhsan Sıtkı Sener hayatını kaybetti

Uzayda en uzun süre kalma rekoru kırıldı