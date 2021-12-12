2022 KPSS soru tahmini, KPSS Güncel bilgiler çıkabilecek sorular

KPSS Önlisans sınavında çıkabilecek en güncel bilgileri sizler için derledik. Peki 2016-2017 KPSS güncel bilgilerde hangi sorular çıkabilir? Sınava girecek adaylar için genel kültür bölümünde sorulacak 2016 KPSS güncel bilgiler ile ilgili soruları sayfamızda derledik. Memur ve öğretmen olmak isteyen milyonlarca adayın katılacağı 2016 KPSS soru tahmini...
2022 KPSS Güncel Bilgiler çıkabilecek sorular neler? KPSS Önlisans sınavına yüzbinlerce memur adayı girecek. Sizlere bu haberimizde 2022 KPSS soru tahmini ile ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Yüzbinlerce adayın gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan güncel bilgileri sizler için derledik. Devlette memur ve öğretmen olabilmek için girilen ve binlerce kişi ile yarışılan sınavda her soru şüphesiz büyük önem taşıyor. 120 sorunun sorulduğu KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek olarak iki bölümden sorular soruluyor. Genel Kültür Bölümünde yer alan 6 soru 2022 yılına ait güncel bilgilerden geliyor. Peki 2022 yılına ait güncel haberler nedir? Güncel bilgilere sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda 3 soru olarak sorulan güncel konulardan, 2022 KPSS'de 6 soru sorulacak. Standart sapmanın yüksek olabileceği güncel konular sorularının 6'ya çıkarılması, sınava 10 günden az bir zaman kala adayların güncel bilgileri toplu halde aramasına neden oldu. KPSS'ye girecek adaylar için en güncel bilgileri siz KPSS adayları için derledik. KPSS güncel bilgilere sayfamızın altından ulaşabilirsiniz.
2022 KPSS Güncel Bilgiler
2015 2016 sezonunun adı Hasan Doğan
2016-2019 İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Türkiye
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi
2015 de kabul edilen milli parkımız Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı
2015 Nobel Barış Ödülünü alan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü
2015 Türk dünyası kültür başkenti Merv
2015 UNESCO yaratıcı şehir üyeliğini kazanan şehrimiz Gaziantep
2015 yılı Altın Portakal en iyi film ödülünü alan çalışma Sarmaşık
2015 yılında en fazla dış borcu olan ülke Amerika
2015 yılında Mısır’dan kalkarak düşen yolcu uçağın gittiği yer Rusya
2015 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya
2015 yılında Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke Çin
2015’te Euro’ya geçen ülke Litvanya
2015’ten itibaren Türkiye’nin yeni sloganı; Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa
2016 Avrupa kültür başkenti Wroclaw – Polanya
2016 Avrupa Kültür Başkentleri San Sebastian – İspanya
2016 da İstiklal Madalyası verilen il Şanlıurfa
2016 dünya Botanik Expo’su Antalya’da
2016 İslam dünyası turizm başkenti Konya
2016 Olimpiyatları Brezilya – Rio de Jenario
2016 Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu Leonardo Dicaprio
2016 Oscar ödüllerinde en iyi film Spotlight
2016 Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu Brie Larson
2016 Rio Olimpiyatları’na katılacak olan boksörümüz Adem Kılıççı
2016 Türk dünyası kültür başkenti Azerbaycan – Şeki
2020 Olimpiyat oyunları Tokyo – Japonya
2022 Dünya Futbol Şampiyonası Katar
2022 Dünya Futbol Şampiyonası yapılacağı il Katar
Altın Portakal Film Festivali düzenlendi ile Antalya
Amerika’da bir dergi tarafından yılın kişisi seçilen Angelina Merkel
Antalya’da düzenlenen G20 zirvesine Türkiye’nin davet ettiği ülke Azerbaycan
ASELSAN tarafından geliştirilen hava savunma sisteminin adı Korkut
Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunu referanduma taşıyacak ülke İngiltere
Avrupa Birliği’ne karşı kurulan örgüt Avrasya Birliği
Avrupa gençlik Olimpiyatlarının 2017’de toplanacağı il Erzurum Ø Dünyanın en yaşanabilir kentleri listesinde ilk sırayı alan Melbourne
Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye’nin beraber yürüttüğü proje Demir İpek Yolu Projesi
Azerbaycan’da düzenlenen Avrupa oyunlarının resmini maskotu Ceylan ve Nar
Bağımsızlığını ilan eden en son ülke Güney Sudan
Birçok ülkenin sırlarını açıklayan belgenin adı Panama Belgeleri
Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan kuruluşlar • UNICEF • Vesayet Konseyi • Güvenlik Konseyi • Ekonomik ve Sosyal Konsey
Borsa İstanbul başkanı Himmet Karadağ
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
Deniz üzerine inşa edilen Havaalanı Ordu – Giresun Havaalanı
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim
Dünyada ilk defa bir kuyruklu yıldıza inmeyi başaran uzay aracı Rosetta
Dünyada sınırları itibariyle en fazla komşusu olan ülke Çin
Elektronik posta icat eden ve Mart’ta hayatını kaybeden kişi Ray Tomlinson
En genç yaşta Nobel Barış ödülünü alan kişi Malaya Yusuf Zay
Eurovision şarkı yarışmasının Mayıs 2016’da yapılacağı ülke İsveç
FIFA 2015 yılının en iyi çıkış yapan takımı ödülünü kazanan ülke Türkiye
Filistin’in bağımsızlığını tanıyan ilk Avrupa ülkesi İsveç
Fransa’daki Toprağın Kadınları Yarışmasını kazanan Nimri Köyü Gençlerinin Projesi
G20 2016 dönem başkanı Çin
G8 üyesi iken üyelikten çıkarılan ülke Rusya
Geçtiğimiz günlerde ölen işadamı Mustafa Koç
IMF başkanı Christine Lagarde
İlk kamu Baş denetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu
İnsansız hava Aracımızın adı Sezgin
Malezya’da kurulan dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Nur 1
Mart 2016 tarihinde Arap Birliği Genel sekreterliğine seçilen Ahmet Ebul Gayt
Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Çetinkaya
Milli Olimpiyat komitesi başkanı Uğur Erdener
Nobel kimya ödülünü kazanan Aziz Sancar’ın çalışma yaptığı alan kanser
Nobel ödüllerini dağıtan ülke İsveç
Panama belgeleri sebebiyle istifa eden kişi İzlanda başbakandır
Suriye ile en yoğun işleyen sınır kapımız Cilvegözü Sınır Kapısı
Suriyeli mültecilere davranışları sebebiyle Nobel Barış Ödülüne aday olan illerimiz Kilis ve Gaziantep
Şu an yaşayan dünyanın en zengin adamı Carlos Slim
Teniste ilk kez birinci olan sporcumuz Çağla Büyükakçay
Türk parasından 6 sıfırın atıldığı tarih 2005
Türk sinemasında yüzyılın en iyi seçilen film Susuz Yaz
Türkçenin seçmeli dil olduğu ülke Tunus Ø Nobel ödüllerinin verilmediği bilim dalı matematik
Türkiye’nin ilk bilim merkezinin yapıldığı il Konya
Türkiye’nin ilk kaya gazı kuyusunun açıldığı il Diyarbakır
Türkiye’nin ilk özel kanalı Star Ø NATO’ya en son katılan üyeler Arnavutluk ve Hırvatistan
Türkiye’nin ilk yerli petrol arama gemisi Turkuaz
Türkiye’nin protokol rengi ‘Turkuaz’ oldu. Önceki protokol rengi kırmızı idi
TÜSİAD başkanının adı Cansen Başaran
Uluslararası Füze Kalkanı projesinin sahibi NATO
Uluslararası Uzay istasyonunda yetiştirilen ve yenilebilecek hale gelen sebze lahana
UNESCO 40. Dünya Mirası Komitesi’nin 2016 yılında toplanacağı il İstanbul Ø Kudüs şairi ve Yedi Güzel Adam’ın Ağabeyi Nuri Pakdil
UNESCO’da oy kullanma hakkını kaybeden ülke Amerika
UNESCO’ya en son üye olan ülke Filistin
Uzayda yetiştirilen ilk çiçek Zinya diğer adı kirli Hanım Çiçeği
Ülkemizde Askerlik yaşı 21
2016 TÜBİTAK ödülleri açıklandı
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
Ünlü yazar Vedat Türkali yaşamını yitirdi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca
YSK Başkanı Sadi Güven
Euro 2016'yı kazanan ülke Portekiz
Çek Cumhuriyeti'nin ismi değişti
Dünyanın en büyük teleskobu faaliyete geçti
64.İspanya San Sebastian Film Festivali sonuçları açıklandı
68.Emmy ödülleri sahiplerini buldu
Kanuni Sultan Süleyman Portresi ABD Kongre binasında yer aldı
Tarık Akan hayatını kaybetti
Kış saati uygulaması kaldırıldı
UNESCO geçici listesine Türkiye'den 10 yeni alan eklendi
F klavyenin mucidi Dr.İhsan Sıtkı Sener hayatını kaybetti
Uzayda en uzun süre kalma rekoru kırıldı
15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu
1 Her 4 yılda bir gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları 2017 yılında Azerbaycan Bakü kentinde gerçekleştirildi
2 Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping skandalı nedeniyle Rusya’yı Güney Kore’de yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları’na katılmaktan men etti
3 2018 G20 Zirvesi Arjantinin Buenos Aires kentinde yapılacaktır
4 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu Oldu
5 2017 Yılında Çin’in Şensi kentinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda 260 bin yıl önceye ait insan kafatasına rastlandı
6 Burçin Mutlu Pakdil ABD Minnesota Duluth Üniversitesinde Astrofizik doktora öğrencisi bir Türk Vatandaşı
7 2017 Yılında Burçin Astrofizik çalışmaları kapsamında Dünyadan 359 milyon yıl uzakta bir galaksi keşfetti
8 2017 Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği (FİJET) tarafından her yıl verilen Altın Elma (Golden Apple) ödülü bu sene Türkiye’den Konya Şehrine verildi
9 2017 Nobel Edebiyat Ödülü’ün Sahibi “KAZUO ISHIGURO” olmuştur , Bu ödülünü “GÜNDEN KALANLAR” isimli kitabı ile almıştır
10 2017 Nobel Ekonomi ödülüni “RICHARD TALER” almıştır “DÜRTME” isimli kitabın yazarıdı “DAVRANIŞSAL İKTİSADIN” babası olarak gösterilir
11 “Günden Kalanlar” , “Uzak Tepeler”, “Beni Asla Bırakma”, “Gömülü Ev”, “Avunamayanlar” adlı kitapların yazarı “KAZUO ISHIGURO”‘dur
12 2017 Nobel Kimya ödülünün sahipleri “JACQUES DUBOCHET”,”JOACKIM FRANK” ve “RICHARD MENDERSON” olmuştur
13 2017 yılında 16. Dünya Atletizm şampiyonasında 200 metrede altın madalya kazanan milli sporcumuz “RAMİL GULİYEV”‘dir
14 2017 Nobel Barış Ödülü “Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararsı Kampanya” yürüten ICAN’a verilmiştir
15 Ülkemizde 2014- 2018 yılları arasında 10. Kalkınma planı uygulanacaktır
16 Özbekistan ile Kırgızistan arasında 1993 yılından itibaren devam eden sınır sorunu Eylül 2017 yılında imzalanan “Devlet Sınır Antlaşması” ile sona ermiştir
17 2017 Yılında Niğde üniversitesinin adı “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değişmiştir
18 Ekim 2017 de ÖSYM Başkanlığı’na Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer getirişmiştir.
19 2017 yılında Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında bayanlar 67 kiloda altın madalyayı alan sporcumuz “NUR TATAR”‘dır
20 2017 Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyona’sında kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcumuz “YASEMİN ADAR” altın madalya kazanmıştır.
21 2018 Yılında NATO zirvesi “BRÜKSEL”‘de yapılacak
22 2017 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti “MEDİNE” 2018 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti “TEBRİZ”‘dir
23 2017 Yılı Dünya İşitme Engelliler Olipmiyatları “SAMSUN”‘da yapılmıştır
24 Yönetmenliğini “CAN ULKAY”‘ın yaptığı “AYLA” isimli film Türkiyenin Oskara aday filmiş olmuştur
25 Türkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Yılının adı “İLHAN CAVCAV” sezonu olmuştur
26 2017 Yılında Dünya Judo Federasyonu tarafından Altın Çocuk olarak adlandırılan milli Judocumuz “MİHRAÇ AKKUŞ”‘tur
27 Türk Dil Kurumu insansız hava aracı “DRONE” yerine “UÇANGÖZ” kelimesini belirtmiştir
28 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan “HERAKLES LAHDİ” , “Antalya Müzesi” ne getirilmiştir (isviçte’den)
29 Nobel Barış Ödülü Oslo Norveçte’ki Nobel Komitesi tarafından verilir.
30 Türk Dil Kurumu insansız hava aracı “DOĞALGAZ” yerine “YER GAZI” kelimesini belirtmiştir
31 Türk Dil Kurumu insansız hava aracı “PETROL” yerine “YER YAĞI” kelimesini belirtmiştir
32 Halk arasından “KIRMIZI PERİLER DİYARI” olarak adlandırılan “NARMAN PERİBACALARI” erzurum ilimizde yer almaktadır
33 Türk Tarihinde “SOPALI SEÇİMLER” olarak geçen seçim “1912 YILI”‘n da yapılmıştır
34 Suriye Sınırlarında yer alan “Çölün Gelini” olarak bilinen yer “PALMİRA” antik şehridir
35 Dünyanın bilinen en eski kült yapı topluluğu olan “GÖBEKLİ TEPE” “ŞANLIURFA”‘da yer almaktadır
36 88 Yıl sonra “KÜBA” ziyaret eden ilk ABD Başkanı “BARRACK OBAMA”‘dır
37 Türkiyenin en büyük ve Dünyanın ikinci Büyük Kanyonu olan “ULUĞBEY KANYONU” uşak’tadır
38 KUBIZM akımının kurucusu olan , yapıtları arasında “AVİGNNONLU KIZLAR” ve “GUERNICA” bulunan ressam PABLO PICASSO ‘ dur
39 MEDENİ BİLGİLER adlı eser Afet inan’a aittir
40 ilk Türk Operasının bestecisi ve “DEVLET SANATÇISI” ünvanını alan ilk sanatçı “AHMET ADNAN SAYGUN” ‘dır
41 “ATEŞTEN GÖMLEK” “TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHNI” “VURUN KAHPEYE” “DAĞA ÇIKAN KURT” adlı eserler “HALİDE EDİP ADIVAR”‘ a aittir
42 “ZÜHRE” “ÇOBAN YILDIZI” “ÇOLPAN” olarak bilinen ve tüm gezegenlerden aksi yönde dönen gezegen “VENÜS” tür
43 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistanın “TÜRKİSTAN” kentidir
44 Amerikalı Bilim insanları Tarafından Üretilen Dünyanın en eski bilgisayarı “ENIAC”‘ tır
45 2020 Olimpiyat oyunları Japonya’nın TOKYO Kentinde düzenlenecektir
46 Türk Sinema tarihinde ilk renkli film “HALICI KIZ”‘dır yönetmen “MUHSIN ERTUĞRUL”
47 Batıda Çok sesli sanat müziğinde ilk defa sesini duyuran sanatçımız “CEMAL REŞİT REY”
48 Naim Süleymanoğlu 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.
49 Naim Süleymanoğlu 194,1985 ve 1986 yılllarında Yılın Haltercisi Seçilmiştir
50 Naim Süleymanoğlu 8 Kez Dünya Şampiyonu , 3 Kez Olimpiyat şampiyonu olmuştur
51 Naim Süleymanoğlu 46 Kez Dünya Rekoru kırmıştır
52 Naim Süleymanoğlu 1988 Yılında Time Dergisine kapak olmuştur
53 Naim Süleymanoğlu 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.
54 100 Türk Lirasının üzerinde yer alan ünlü bestekar “BUHURIZADE MUSTAFA ITRI”
55 “MARIE CRUE ” Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanıdır ayrıca iki farklı alanda Nobel Ödülü almış tek insandır
56 Türkçe yazılmış ilk ahlak eseri olan “AHLAK-İ ALAİ” kitabının yazarı KINALIZADE ALİ ,dir
57 AFİFE JALE sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadın oyuncudur
58 Edebiyatımızın ilk köy romanı NABİZADE NAZIM’ın KARABİBİK adlı eseridir
59 Edebiyatımızda ilk psikolojik Roman “MEHMET RAUF”‘un EYLÜL adlı romanıdır
60 Avrupanın en büyük Tropik Kelebek bahçesi 2015 yılında KONYA’da açılmıştır
61 Mikrobiyolojinin Osmanlıda kurucusu AKŞEMSETTİN’ DİR
62 12 Nisan 1961 Tarihinde uzaya çıkarak dünya yörüngesinde dolaşan ilk insan rus astronot “YURİ GAGARİN”‘dir
63 Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuelladaki ANGEL şelalesidir
64 Birleşik Arap Emirliklerinin Yapay Zekadan sorumlu bakanı OMAR BİN SULTAN AL OLAMA dır
65 Türkiyenin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK tır
66 Kasım 2017 de Türkiyenin insansı robot fabrikası KONYA’da açılmıştır
67 Türkiyenin Oscar adayı olan AYLA filmi Asya film festivalinde en iyi film seçilmiştir
68 Recep Tayyip Erdoğanın eğitim müfredatına eklenmesini önerdiği kitap :Safahat
69 Latin Harfleriyle çıkarılan ilk gazete “MARDİN GAZETESİDİR”
70 2017 Ekim ayından ÖSYM Başkanlığına Mahmut Özer Getirilmiştir
71 Ekim 2017 de Sophia isimli robot’a vatandaşlık veren ülke Suudi Arabistandır
72 Türkiyenin ilk Kadın Pilotu “Gökmen Bacı” olarak bilinen Bedriye Tahir Gökmendir
73 2019 Yılı Fuat Sezgün Yılı Olarak Kabul Edildi.
kaynak: Guncel KPSS Bilgi
1)Ekim 2017 de Sophia isimli robot'a vatandaşlık veren ülke SUUDİ ARABİSTAN
2)TDK Tarafından DRONE yerine verilen isim UÇAN GÖZ
3)"Günden Kalanlar" romanıyla 2017 Yılında Nobel Edebiyat ödülü alan isim Kazui İshiguro
4)Osmanlıda ilk kadın hakları savunucusu kabul edilen kişi Fatma Aliye Hanım
5)2017 Yılında Faaliyete Geçen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir İpek Yolu Projesi Kapsamında Türkiyeden ilk Tren Mersin den hareket etti
6)2017 Kasım ayında Işid militanlarınca yapılan sonucu bir çok kişinin yaşamını yitirdiği ve sonucunda Türkiye'de bir günlük yas ilan edilen terör saldırı Mısır da gerçekleşti
7)2017 Ekim ayından ÖSYM Başkanlığına Mahmut Özer getirildi
8)2017 Doğu Akdeniz Tatbikatı Türkiye de yapıldı
9)2017 yılında yaşamını yitiren ?Dayak Birincisi? , "Donumdaki Para? isimli romanlarıyla Ulusal ve Uluslararası ödüller almış ünlü yazarımız Muzaffer İzgü
10)Osmanlı Devleti Tarafından Yapılan Denizaltının adı Tahtel Bahir
11)Yaşlı Gitarist ve Ağlayan kadınTablolarıyla Tanınan Ünlü Ressam ve Heykeltraş Pablo Picasso
12)2017 Yılında yaşamını yitiren Rock and Roll Müziğin Öncülerinden Ünlü Müzisyen Fats Domino
13)Son Yapılan Düzenleme ile Mit Cumhurbaşkanlığına bağlandı
14)Dünyanın en büyük su altı peri bacaları VAN Gölünde keşfedildi
15)Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan ve kısa ismi WMO olan örgütün adı Dünya Meteoroloji Örgütü
16)2017 Yılında Bilim adamları tarafından Avustralyanın doğusunda keşfedilen ve Dünyanın 8. kıtası olarak nitelendirilen kıtanın adı ZALANDİA
17)İlk Türk Uçağının adı Mavi Işık
18)En Fazla ülke ile komşu olan ilimiz Iğdır
19)2017 Nobel Tıp Ödülü Biyolojik Saate verildi
20)2020 Yılında Faaliyete girmesi beklenen Türkiyenin en büyük teleskopuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum da yapılacak
21)2017 Yılında Şehit cenazelerinde çalınması kararlaştırılan "Segah Tekbiri" Buhurizate Mustafa Itri ye ait
22)Türk Edebiyatının ilk psikolojik romanı olan "Eylül" kitabının yazarı Mehmet Rauf
23)2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim Kazuo Ishiguro
24)Uluslararası Çalışma Örgütü?nün (ILO) 2017 yılı toplantısı İstanbul da yapıldı
25)2017 Yılı Nobel Barış Ödülü ICAN adlı kampanyaya verildi
26)2017 Avrupa Basketbol Şampiyonasını SLOVENYA kazandı
27)2017 Yılında adı "Ömer Halis Demir" üniversitesi olarak değiştirilen Üniversite Niğde Üniversitesi
28)2018 yılını "Türkiye Turizm Yılı" ilan eden ülke ÇİN
29)Kıyılarımıza En Yakın ada MİDİLLİ
30)UNESCO 2018 Dünya Kitap Başkenti ATİNA
31)oxford üniversitesi hukuk mezunu faiz sıddıqui aldığı eğitimin kendisine hiçbir şey katmadığını iddia edip okula 1,3 milyon dolarlık tazminat davası açtı
32)2018 dünya ralli şampiyonasının 10.etabı muğla da düzenlenecek
33)2018 yılı avrupa birliği dönem başkanlığı yapacak ülkeler bulgaristan ve avusturya
34)Türkiyenin en eski şehri Hakkari dir
35)2018 yılı islam turizm başkenti Tebriz dir
36)2017 Londra Olimpiyat oyunlarında Milli Atlet Ramil Guliyev 200 Metre Yarışında ülkemize birincilik getirmiştir
37)2017 yılı 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları SAMSUNDA YAPILACAKTIR
38)Nato 2018 Zirvesi BRÜKSEL DE YAPILACAKTIR.
39)2018 yılından itibaren kadınların zorunlu askerlik hizmeti yapacağı ülke İSVEÇ TİR
40)2017 Dünya Güreş şampiyonasına FRANSA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
41)Her yıl Economist Intelligence Unit?in belirlediği rapora göre 2017 yılında Dünyada en yaşanılabilir şehir Melbourne olmuştur.
42)Dünya nın en uzun nehri NİL nehridir
43)G7 zirvesi 2018 yılında Fransa da yapılacaktır
44)2028 Yaz Olimpiyatları ABD de yapılacaktır
45)eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti olan Cemiyet Kızılay dır
46)Her yıl Economist Intelligence Unit?in belirlediği rapora göre 2017 yılında Dünyada yaşaması en zor şehir ŞAM olmuştur
47)2024 YAZ OLİMPİYATLARI FRANSA DA YAPILACAKTIR
48)2017 Yılında Türkiyenin Oscar adayı olan "Ayla" Filminin yönetmeni Can Ulkay dir
49)ABD'nin Unesco'dan ayrılmasına rağmen 2017 yılında UNESCO Mirası listesine alınan El Halil şehri Filistinde yer almaktadır?
50)Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıklamış , Modern Astronominin kurucusu Koperniktir
51)2017 Yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen Afrodisias antik kenti Aydin ilimizin sınırları içersindedir
52)2017 Tokyo Film Festivali'nde büyük ödülü Bugday filmi almıştır
53)2017 Yılında hayatını kaybeden ünlü Haltercimiz Naim Süleymanoğlu 3 kez Olimpiyat şampiyonu 8 Kez dünya şampiyonu olmuştur.
54)Türkiyenin ilk insansı robot üretim firması olan "Akın Robotics" Konya da açılmıştır
55)Arakan katliamlarının yaşandığı ülke Myanmardır..
56)Türklerin 1300 yıl öncesine ait parmak izlerini ortaya çıkaran TİKA nın başkanlığını Serdar Çam yürütüyor
57)İslam İşbirliği Teşkilatı girişimcilik fuarı Türkiye de gerçekleştirilecek
58)Prof.Dr.Huriye Matının atanmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının yardımcılığına ilk defa bir kadın atandı.
59)Türkiyenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6 A nın üretimi Aralık 2020 de tamamlanacak
60)İspanya iç savaşlarını anlatan Guernica adlı tablo Pablo Picasso ya aittir
61)İstiklal Marşının yazıldığı yer Taceddin Dergahıdır
62)Polonya 2.Dünya Savaşında Nazi ordularının verdirdiği kayıplar nedeniyle Almanyadan maddi tazminat talep edeceğini açıkladı
63)Zimbabve nin 37 yıllık devlet başkanı Kasım 2017 deki askeri darbeyle istifa ettirildi
64)Dünyadan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta galaksi keşfeden astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil dir.Galaksiye onun ismi verildi.
65)Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından 2018 yılı Çocuk işçiliğini önleme yılı ilan edildi
66) Türkiye de ilk elektrikli şarz merkezi Gebze de açıldı.
67) Kudüs Şairi olarak bilinen Şair ve Yazarımız ?Nuri Pakdil
68)Ahlak-ı Alai? adlı eserin yazarı Kınalızade Ali?dir
69)Bye Bye Türkçe? , ?Türkçe Giderse Türkiye Gider? eserleri ile tanınan Türk Einstein olarak bilinen bilim insanı ?Oktay Sinanoğlu??dur
70)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor? ?Dualar ve Aminler? isimli kitapların yazarı ?Arif Nihat Asya? dır
71)2017 Paris?te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyona?sında kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcumuz ?YASEMİN ADAR? altın madalya kazanmıştır
72)2017 Nobel Ekonomi ödülünü?RICHARD TALER? almıştır ?DÜRTME? isimli kitabın yazarıdır ?DAVRANIŞSAL İKTİSADIN? babası olarak gösterilir
73)Ülkemizde 2014- 2018 yılları arasında 10. Kalkınma planı uygulanacaktır
74)Özbekistan ile Kırgızistan arasında 1993 yılından itibaren devam eden sınır sorunu Eylül 2017 yılında imzalanan ?Devlet Sınır Antlaşması? ile sona ermiştir
75)Türk dünyasının aksakalı olarak bilinen kişi Nursultan Nazarbayev dir
76)2017 yılında Güney Kore?de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında bayanlar 67 kiloda altın madalyayı alan sporcumuz ?NUR TATAR??dır
77)Türkiye Futbol Federasyonu 2017 -2018 Yılının adı ?İLHAN CAVCAV? sezonu olmuştur
78)2017 Yılında Dünya Judo Federasyonu tarafından Altın Çocuk olarak adlandırılan milli Judocumuz ?MİHRAÇ AKKUŞ??tur
79)50 yıl önce yurt dışına kaçırılan ?HERAKLES LAHDİ? , ?Antalya Müzesi? ne getirilmiştir
80)Nobel Barış Ödülü Oslo Norveçte?ki Nobel Komitesi tarafından verilir
81)Türk Dil Kurumu insansız hava aracı ?DOĞALGAZ? yerine ?YER GAZI? kelimesini belirtmiştir
82)Türk Dil Kurumu iı ?PETROL? yerine ?YER YAĞI? kelimesini belirtmiştir
83)Halk arasından ?KIRMIZI PERİLER DİYARI? olarak adlandırılan ?NARMAN PERİBACALARI? erzurum ilimizde yer almaktadır
84)Türk Tarihinde ?SOPALI SEÇİMLER? olarak geçen seçim ?1912 YILI??n da yapılmıştır
85)Suriye Sınırlarında yer alan ?Çölün Gelini? olarak bilinen yer ?PALMİRA? antik şehridir
86)Türkiyenin en büyük ve Dünyanın ikinci Büyük Kanyonu olan ?ULUĞBEY KANYONU? uşak?tadır
87)KUBIZM akımının kurucusu olan , yapıtları arasında ?AVİGNNONLU KIZLAR? ve ?GUERNICA? bulunan ressam PABLO PICASSO ? dur
88)ilk Türk Operasının bestecisi ve ?DEVLET SANATÇISI? ünvanını alan ilk sanatçı ?AHMET ADNAN SAYGUN? ?dır
89)?ZÜHRE? ?ÇOBAN YILDIZI? ?ÇOLPAN? olarak bilinen ve tüm gezegenlerden aksi yönde dönen gezegen ?VENÜS? tür
90)2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistanın ?TÜRKİSTAN? kentidir
91)2020 Olimpiyat oyunları Japonya?nın TOKYO Kentinde düzenlenecektir
92)Türk Sinema tarihinde ilk renkli film ?HALICI KIZ??dır yönetmen ?MUHSIN ERTUĞRUL?
93)100 Türk Lirasının üzerinde yer alan ünlü bestekar ?BUHURIZADE MUSTAFA ITRI?
94)MARIE CRUE ? Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanıdır ayrıca iki farklı alanda Nobel Ödülü almış tek insandır
95)Edebiyatımızın ilk köy romanı NABİZADE NAZIM?ın KARABİBİK adlı eseridir
96)Avrupanın en büyük Tropik Kelebek bahçesi 2015 yılında KONYA?da açılmıştır
97)Mikrobiyolojinin Osmanlıda kurucusu AKŞEMSETTİN? DİR
98)Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuelladaki ANGEL şelalesidir
99)Birleşik Arap Emirliklerinin Yapay Zekadan sorumlu bakanı OMAR BİN SULTAN AL OLAMA dır
100)Türkiyenin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK tır
101)Türkiyenin ilk Kadın Pilotu ?Gökmen Bacı? olarak bilinen Bedriye Tahir Gökmendir
102)KKTC ye su temini projesi için Anamurdaki Dragon çayı üzerinde bulunan Alaköprü barajından faydalanılıyor.
103)Made in Turkey yerine ??Türkiye potansiyelini keşfet yazılması kararlaştırıldı
104)EXPO 2021 Hatay?da Yapılacaktır
105) 1.Dünya Savaşı'nda Osmanlının toprak kazandığı tek cephe ''Kafkas Cephesi''dir.
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En Geniş Ülke Rusya
En Küçük Ülke Vatikan
En Büyük Ada Grönland
En Büyük Çöl Büyük Sahra Çölü
En Yüksek Baraj Nurek Barajı Tacikistan
En Uzun Demiryolu Tüneli Seikan Tüneli
En Kalabalık Şehir Tokyo
Dünyanın Merkezine En Uzak Nokta Chimborazo Dağı-Ekvator
EN UZUN SÜRE SULTANLIK YAPAN
Kanunî Sultan Süleyman 46 yıl sultanlık yapmıştır.
EN KISA SÜRE SULTANLIK YAPAN
V. Murat
TAHTA GEÇEN EN YAŞLI SULTAN
Sultan V. Mehmet Reşat 65 yaşında tahta geçmiştir.
OSMANLIDA BASILAN İLK ÖNEMLİ ESER
Vankulu tarafından tercüme edilen Lugat-ı Sıhah.(1727)
İLK MEVLİD-İ ŞERİF
1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından Vesilet-ün Necat adlı ilk mevlit yazıldı.
OSMANLININ İLK MİZAH DERGİSİ
1869 yılında Diyojen yayınlandı.
İLK TÜRKÇE GAZETE
1831 yılında ilk yayınına başlayan Takvim-i Vekayi.
OSMANLIDA İLK ALTIN PARA
1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırıldı.
İLK ŞEYHÜLİSLAM,
1425 yılında göreve gelen Molla Fenari’dir.
İSTANBUL’UN OSMANLILAR TARAFINDAN İLK KUŞATILMASI
1391 yılında oldu.
İSTANBUL’DA İLK DENİZ SEFERLERİ
1850 yılında başladı.
İSTANBUL’DA İLK TRAMVAY
1872 yılında faaliyete geçti.
OSMANLIDA İLK ANAYASA
1876 yılında hazırlanan Kanun-i Esasi’dir.
MERKEZ BANKASININ İLK KAĞIT PARASI
1927 yılında İngiltere’de bastırılan yeşil renkli bir liralığın üstünde tarla süren bir çifçi vardı.
İLK UÇAK SEFERLERİ
İstanbul-Ankara arasında 1933 yılında yapıldı.
İLK ARKEOLOJIK KAZI
Alman arkeolog Heinrich Schilemann (Truva’yı bulan adam)
DÜNYANIN ILK ARABA VAPURU
“Suhulet” 1871 yılında Üsküdar - Kabataş arasında çalışmaya başladı.
İLK KALP AMELİYATI
22 Kasım 1968 tarihinde Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Dr. Kemal Beyazıt gerçekleştirdi.
İLK GÜZELLIK YARIŞMASI VE KRALİÇESİ
Türkiye’de ilk güzellik yarışması, 1929 yılında Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlendi ve Feriha Tevfik (Dağ), ilk güzellik kraliçemiz oldu.
İLK BANKA
Ülkemizde gerçek anlamda kurulan ilk banka, Bank-ı Dersaadet-İstanbul Bankası (Banque de a Constantinople) adıyla 1847 yılında kuruldu.
KÖŞELI YILDIZA SAHIP İLK TÜRK BAYRAĞI
Kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan bayrak ilk kez Osmanlı Devleti tarafından 1844 yılında kabul edilmiştir. 22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son hâlini almıştır.
GÜREŞTE İLK DÜNYA ŞAMPIYONU
Güreş dalında ilk dünya şampiyonu olan güreşçimiz, Kara Ahmet’tir.
İLK RADYO YAYINI VE İSTASYONU
Ankara ve İstanbul’da PTT’nin posta görevlerinde yararlanmak amacıyla kurduğu beşer kilovat gücündeki verici istasyonlarından, 1927 yılında yapıldı. 28 Ekim 1938 günü
sürekli yayınlara başlayan bu yeni radyo, uzun dalga “TürkiyeRadyosu” ve kısa dalga “Ankara Radyosu” adıyla görev yapıyordu.İstanbul Radyosu’nun sürekli yayına başlayışı ise 1 Eylül 1949 günü gerçekleşti.
İLK TV YAYINI
Türkiye’de genellikle ilk televizyon yayınının TRT’yle birlikte 1960’lı yıllarda başladığı düşünülse de aslında Türkiye halkının televizyonla tanışması 1950’li yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin idealist ve girişken akademisyenleri sayesinde başlamıştı.
İLK SESLİ FiLM
Senaryosunu Nazif Tepedelenlioğlu’nun yazdığı “Bir Millet Uyanıyor” adlı filmdir.
İLK OSMANLI DEVLET DENİZCİSİ
Karamürsel Alp
İLK ATATÜRK HEYKELİ
Türkiye’de ilk Atatürk heykeli, İstanbul Gülhane Parkı’nın denize yakın bölümünde 3 Ekim 1926 günü dikildi. Heykel, Avusturyalı heykelci Heinrich Krippel tarafından yapıldı.
İLK BUHARLI GEMİ
Osmanlı devletinin ilk buharlı gemisi ‘‘Sürat’’ 1826’da İngiltere’den alındı.
İLK MÜZE
Türkiye’deki ilk müze çalışmaları Aya İrini’de başlamıştır. III. Ahmet dönemi
• İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
• İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
• Batılı tekniğe uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
• İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
• İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
• İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
• İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
• İlk resmi Türkçe gazete: Takvim–i Vakayi
• İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
• İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah
• İlk tarihî roman: Namık Kemal / Cezmi, A. Mithat / Yeniçeri
• İlk özel gazete: Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval
• İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
• İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
• Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
• Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit Tarhan/Eşber
• Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A. Hamit Tarhan / Nesteren
• İlk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun
• İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
• İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
• İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
• İlk şiir antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
• İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
• İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
• İlk hikaye kitabı: A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
• İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
• İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig
• İlk siyasetname: Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig
• Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig
• İlk didaktik şiir örneğimiz: Kutadgu Bilig
• Aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
• İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya Uşaklıgil
• İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
• İlk edebî bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
• İlk seyahatname: Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
• İlk edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
• Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
• Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
• Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: T.Fikret
• Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
• İlk natüralist eserimizin yazarı: Nabizade Nazım / Zehra
• Divan edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
• İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamusul Alam
• İlk sözlüğümüz: Kaşgarlı Mahmut / Divanu Lügat-it Türk
• İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki
• İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
• Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
• Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem
• Edebiyatımızdaki millî anlayışın açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul
• Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarı: Ömer Seyfettin
• Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit Tarhan / Validem
• İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
• İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
• Tekke şiirinin kurucusu: Ahmet Yesevi
• İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
• Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
• Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
• İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
• Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
• Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk destanı: Kırgızların Manas Destanı
• Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
• Kurtuluş Savaşı’nı doğrudan işleyen roman: H. E. Adıvar/ Ateşten Gömlek
• İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa
• Deneme türünün kurucusu: Montaigne
• İlk divan şairi: Hoca Dehhani
• Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen: Refik Halit Karay
• En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu
DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER
• İlk modern Roman: Servantes-Donkişot
• İlk tahlil Romanı örneği: Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö-Klev
• Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio-Decameron
• Deneme türünün kurucusu: Montaigne
• Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
• Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk
Destanı: Kırgızların Manas Destanı
• İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
• Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristophanes
• Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos
Türkiye'de İLK Kadınlar
İlk Türk kadın savaş pilotu: Sabiha Gökçen
İlk Türk kadın tiyatro oyucusu: Afife Jale
İlk kadın bakan: Türkan Akyol
İlk kadın başbakan: Tansu Çiller
İlk kadın belediye başkanı: Sadiye Hanım
İlk kadın hâkim: Suat Berk
İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen
İlk kadın doktor: Safiye Ali
İlk kadın profesör: Prof.Dr. Fazıla Şevket Giz
İlk kadın vali: Lale Aytaman
İlk kadın romancı: Fatma Aliye Topuz
İlk kadın siyasetçi: Emine Semiye Hanım
İlk kadın rektör: Prof.Dr. Saffet Rıza Alpar
İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt
İlk kadın gazeteci: Selma Rıza
İlk kadın beyin cerrahı: Aysima Altınok
İlk kadın heykeltıraş: Sabiha Bengütaş
Kamera karşısına geçen ilk kadın: Bedia Muvahhit
İlk kadın yönetmen: Cahide Sonku
İlk kadın muhtar: Gül Esin (Gülkız Übbül)
2011'de Sanat Tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Mayıs 2018'de hayatını kaybeden Tarihçi Semavi Eyice'dir.
G6 ülkeleri KANADA'nın katılımıyla G7 ismini almıştır.
2018 yılından itibaren kadınların zorunlu askerlik hizmeti yapacağı ülke İSVEÇ'tir
2018 Yaz Olimpiyatları ABD'de yapılacaktır.
G7 Zirvesi Almanya'da yapılmıştır.
Türkiye'nin 90. Oscar adayı olan film AYLA'dır.
2024 Yaz Olimpiyatları FRANSA'da yapılacaktır.
eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti olan Cemiyetin adı KIZILAY
Kahramanımız ÖMER HALİS DEMİR için Ebru Sanatı üzerine resmeden: Meral Bıyık‘tır.
Fransa Ohali 6 AY Uzattı ve ayrıca Fransa da Camiler Kapatıldı.
TSK’nın Rakka’ya düzenlediği Operasyon’un adı: Fıratın Gazabı adı verilmiştir.
İslam Aleminin 2017 Turizm Başkenti: Medine
Büyük İstanbul Otogarı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı oldu.
UNESCO tarafından 2017 Yılı Yükselen Yetenekler Ödülünü kazanan Türk Bilim Kadını: Doç. Dr. Bilge Demirköz
2017 Yılı G20 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke: Almanya / Hamburg
Türkiye’nin ilk Kadın Pilotu Gökmen Bacı olarak bilinen kişi: Bedriye Tahir Gökmen
2017 Yılı Arap Birliği Zirvesinin yapılacağı ülke: Ürdün
Avrupa’nın En uzun nehri: Volga
2017 Yılı Expo Uluslararası Enerji Fuarının yapılacağı ülke: Kazakistan
Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete: Mardin Gazetesi
Dünyanın en yüksek şelalesi: Venezuella’daki ANGEL Şelalesi
2017 Yılı Eurovision Şarkı Yarışması hangi ülkede düzenlendi: Ukrayna
Naim Süleymanoğlu 1988 Yılında Time Dergisine kapak olmuştur.
MARIE CRUE Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanıdır. Ayrıca iki farklı alanda Nobel Ödülü almış tek insandır.
Avrupanın en büyük Tropik Kelebek Bahçesi 2015 yılında Konya da açılmıştır.
2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kazakista’nın Türkistan kentidir.
Naim Süleymanoğlu 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından Dünya’nın En İyi Sporcusu seçilmiştir.
Mikrobiyoloji’nin Osmanlıda kurucusu: Akşemsettin‘dir.
Medeni Bilgiler adlı eser Afet İnan’a aittir.
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KPSS Matematik Sınavı Konu Dağılımları
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