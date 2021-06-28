2021 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;
26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
*2021-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları