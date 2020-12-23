2021 yılında ÖABT sınavı yapılacak branşlar açıklandı! 2021 yılında hangi alanlarda ÖABT sınavı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında hangi alanlarda ÖABT'nin uygulanacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında hangi alanlarda ÖABT'nin uygulanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında ÖSYM tarafından 2021 yılında;

Türkçe,

İlköğretim Matematik,

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Matematik (Lise),

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

Yabancı Dil (İngilizce),

Rehber Öğretmen,

Sınıf Öğretmenliği,

Okul Öncesi Öğretmenliği,

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği

alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacaktır.

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

Adaylara duyurulur.