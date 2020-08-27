0
0
0
0
0
0
0
0

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, üniversiteye yerleşen öğrencilere başarılar diledi.YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı belli oldu.

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:15

Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin girilmesiyle ulaşılabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaşımında, üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere başarılar dileyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum.

Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

DOLULUK ORANLARI

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

Buna göre devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber