2020 MSÜ sınav yorumları! Milli Savunma Üniversitesi Giriş Sınavı Soruları Zormuydu? Hatalı Sorular Varmıydı? İşte Sınav Sonrasındaki Tüm Detaylar

kadın işçiler evlilik yaptığında kdem tazminatını almaktadırlar Kadın işçilerin bu haktan yararlanabilmesi için ilk evlilik olma zorunluluğu yoktur. Yani kadın işçi kaç defa evlilik yaparsa yapsın bu haktan yararlanabilir. Özellikle kadın işçiler bu durumu bildikleri için zaman zaman bu hakkı kötüye kullanmaktadırlar.