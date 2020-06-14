2020 MSÜ sınav yorumları! Milli Savunma Üniversitesi Giriş Sınavı Soruları Zormuydu? Hatalı Sorular Varmıydı? İşte Sınav Sonrasındaki Tüm Detaylar

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleştirildi. peki sınava giren öğrencilerin sınav soruları hakkındaki yorumları ne oldu? Sınav zormuydu? hatalı sorular varmıydı? İşte Tüm Detaylar
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.
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