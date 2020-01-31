2020 LGS Örnek Sınav Soruları, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı Soruları, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayınlandı

2020 LGS Örnek Sınav Soruları

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayınlandı

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILISınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava YönelikOcak Ayı Örnek Sorular

Ocak Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Ocak Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Aralık Ayı Örnek Soruları Yayımlandı

Aralık Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Aralık Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Kasım Ayı Örnek Soruları Yayımlandı

Kasım Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.

Kasım Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Ekim Ayı Örnek Soruları Yayımlandı

Ekim Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.

Ekim Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.

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