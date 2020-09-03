2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soru ve Cevapları Burada

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylar, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi sorularını merak ediyor. Toplam 120 sorunun sorulduğu KPSS Lisans soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi sayfasından açıklanacak. Peki KPSS Lisans soru ve cevapları 6 eylül tarihinde gerçekleştirilecek sınav sonrası erişime açılacak.

Geçtiğimiz yıllarda bakıldığında akşam 17.00'dan sonra ÖSYM soruları erişime açıyordu. KPSS'de Adaylar için en zor sorular Tarih bölümünden geliyor. 2020 KPSS'de Tarih sorularının geçitiğimiz yıllara göre daha kolay olduğu belirtildi. KPSS Genel Kültür soruları ve cevapları yayımlandı.

ÖSYM KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.(Yayınlandığında link aktif olacak)



2020 KPSS Genel Yetenek Sınavında adaylar, 30 Türkçe ile 30 Matematik sorusuna yanıt verdi. Türkçe sınavı önceki yıllara göre daha kolay iken, matematik sorularında seçici soruların olduğu söyleniyor. Toplam 60 sorunun sorulduğu KPSS Genel Yetenek soruları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2020- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarlarının Yayımlanması

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2020- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular

Genel Kültür: Bulunmamaktadır.

Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"