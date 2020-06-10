2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2020-DGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? 2020-DGS sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM, 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 9 ila 17 haziran tarihleri arasında alınacak.

2020-DGS Başvuruları Başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.

DGS Sınavına başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020 DGS: Dikey Geçiş Sınavı

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