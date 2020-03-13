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2020 ALES/1 Başvuru Kılavuzu Yayınlandı İŞTE 2020 ALES 1 SINAVI DETAYLARI

2020 ALES/1 Başvuru Kılavuzu Yayınlandı İŞTE 2020 ALES 1 SINAVI DETAYLARI, ÖSYM 2020 ALES/1 başvuru kılavuzunu yayımladı. işte 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı - 1 - BAŞVURU klavuzu detaylar haberde

2020 ALES/1 Başvuru Kılavuzu Yayınlandı İŞTE 2020 ALES 1 SINAVI DETAYLARI
13 Mart 2020 Cuma 11:02

2020 ALES/1 Başvuru Kılavuzu Yayınlandı İŞTE 2020  ALES 1 SINAVI DETAYLARI

ÖSYM 2020 ALES/1 başvuru kılavuzunu yayımladı.

 

2020 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

Merakla beklenen 2020 yılı ALES/1 başvuru klavuzu Ösym tarafından yayınlandı.

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1), 03 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2020 #ALES #başvuru #tarihi
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