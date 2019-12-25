Tartta Pratik Yılbaşı pastası Tartta Ağlayan Kek tart kalıbında pasta tarifleri pratik yaşpasta tarifleri

Yıbaşı İçin ışıl Işıl Bir yaşpasta tarifi üsteli çok pratik...Tartta Pratik Yılbaşı pastası

Malzemeleri;

1 çay Bardağı Şeker

2 Yumurta

1 çay Bardağı ılık süt

1 Çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

3 Yemek kaşığı kakao

1 Su bardağından 1 kaşık fazla un

1 tane Kabartma tozu

1 tane Vanilya

ÜZERİ iÇİN;

1 paket 2 poşet sade krem şanti

1 Paket bitter çikolatalı sos

YAPILIŞI;

İlk olarak kek yapımına başlayalı;

yumurta şekerle köpürünceye kadar çırpılır üzerine sıvı yağ ılık süt kakao eklenip çırpma işlemi sürdürülür,ardından un ve kabartma tozu da son olarak eklenerek son kez çırpılır kek harcı ardından tart kalıbı margarinle yağlanır ve karışım kalıba dökülür.Kekimiz 180 derecede pişirilir

Kek fırından çıkar ve ılımaya başlayınca 1 su bardağı çikolatalı süt ile veya süt şeker kakao karışımı ile ıslatılır

ardından tarifine göre krem şanti süt ile çırpılır çırpılan şanti kekin üzerine sürülür

toz halindeki çikolatalı sos 2 subardağı süt ilave edilerek pişirilir 5 dakika kaynatılıp tencere kapatılır sos soğumaya bırakılır soğuyan çikolatalı sosuda en son ister şekil verilerek veya sürülerek ince tabaka halinde dökülür üzerine bonibon hindistan cevizi ve birtakım pasta süsleri kullanılıp daha da güzelleştirebilirsinizde 1 saat buzdolabında dinlendirdiğimiz pasta artık hazır vaziyettedir..Afiyet olsun

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