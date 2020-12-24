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Pratik Yılbaşı Akşamına Yakışır Yaş Pasta

Pratik Yılbaşı Akşamına Yakışır Yaş Pasta

Pratik Yılbaşı Akşamına Yakışır Yaş Pasta
24 Aralık 2020 Perşembe 13:52

Pratik Yılbaşı Akşamına Yakışır Yaş Pasta

Malzemeler;

1 Adet Kakaolu Büsküvi

2 Adet sade Büsküvi

1 Kutu Sade kremşanti

2 paket çikolatalı puding

7 Su Bardağı Süt 200 ml bardal ölçümüz

Hazırlanışı;

6 Su bardağı sütü iki poşet puding ile orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz ocaktan aldığımız ilk sıcaklığında orta büyüklükte tenceremizin içerisine streç sererek biraz puing döküyor büsküvilerin üzerine birer yemek kaşığı olacak sekilde sürüyor tenceremize dikey şekilde bir kakaolu bir sade büsküvi olacak şekilde işlemi tekrarlıyoruz.Daha sonra soğumaya alıyoruz ve krem şantiyi bir bardak soğuk süt ile çırpıyor pastamızın üzerini kaplıyoruz soguyan şantinin üzerine isteğe bağlı çikolata meyve fındık ile  süsleyebilirsiniz ben tercihen kakao ekledim mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum  tadı harijka üstelik hafif

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