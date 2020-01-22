Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği Nereye Ait?

Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği nerenin? Pırtımpırt yemeği Nereye Ait? Yaprak aşı nedir?

Baş rolünde asma yapraklarının parçalanmasından adını alan pırtımpırt yemeği, temelde bir et yemeğidir. İçersinde bulunan farklı ürünlerle tam bir şifa deposu. Asma yaprakları eklenmesi sebebiyle de ekşimsi bir tadı vardır . Pırtımpırt yemeği tarifi ve daha fazlası ...

PIRTIMPIRT(YAPRAK AŞI) NEREYE AİTTİR?

Diğer adıyla kirtimburt yaprakaşı olarak da isimlenen yemek, Kayseri'nin Develi ilçesine hastır. Tam bir Anadolu yemeği olma özelliğine ait pırtımpırt, içinde barındırdığı gıda ve et ve kemik suyu ile kişye şifa sunuyor adeta.Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif mayhoş olması yemeğin diğer yeşil yapraklı (ıspanak, pazı) yemeklerinden özgü tutar .

PIRTIMPIRT( kirtimburt )NASIL yAPILIR?

Yarım Kilogram Kemikli Et

Yarım Kilogram Asma Yaprağı

3 Adet Soğan

2 Su Bardağı Nohut

2 Çay Bardağı Gendime (Aşurelik Buğday)

3 Yemek Kaşığı Tereyağı

2 Yemek Kaşığı Domates Salçası

1 Yemek Kaşığı Biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı Toz Biber

Yapılışı

PIRTIMPIRT NASIL YAPILIR?

Nohut ve Aşurelik buğday geceden ıslatılır. Daha sonra suları atılır ayrı tencerede tekrardan haşlatılır. Haşlama işlemi bittikten sonra süzülür ve asma yaprakları haşlanır. süzgece alınıp suyu süzdükten sonra yapraklar incecik doğramaya başlanılır.

Tencerede tereyağını erittikten sonra soğan pembeleşinceye kadar iyice kavrulur. Eti ekleyip kavurma işlemine devam edilir. Bir kaşık kadar salçayı önce suda ezilir tencereye ieklenir . Daha sonra asma yaprağı, nohut ve gendime eklenip karıştırılır bahart ve tuzu eklenir Üzerini örtecek kadar su doldurulduktan sonra kapağı kapatılıp kısık ateşte pişirilir.